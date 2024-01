Centrul vechi, luat cu asalt de petrecăreți străini: „E mai ieftin decât în Italia”

În timp ce unii voiau să continue cheful, alții au preferat doar să se plimbe sau să se relaxeze la terase, alături de prieteni sau cu familia.

Mulți dintre vizitatorii străini sunt italieni. Pe lângă ei, însă, au fost și greci, marocani sau sârbi.

Printre oamenii care au colindat seara Centrul Vechi, cei mai mulți au fost străini în căutare de distracție - fie că vorbim de petreceri, plimbări, sau de un pahar cu prietenii.

-Ce ați făcut azi-noapte?

-Am ieșit să vedem artificiile și am petrecut într-un apartament.

-Și ce faceți acum?

-Bem.

(...)

-Am băut o băutură românească... șpriț...

-Șpriț de vară!

-De vară, da, șpriț de vară!

Au fost destui și cei care au lăsat-o mai moale cu excesele și au vrut doar să se relaxeze.

-Bem un vin fiert și ascultăm muzică relaxantă.

-Ne-am întâlnit cu părinții, ei locuiesc în Iordania, eu în Elveția, ea în Canada și am decis să ne vedem în România, undeva unde nu am mai fost până acum.

Turist grec: „Aseară am ieșit, ne-am distrat mult și azi e zi de relaxare. Ne odihnim și mâine petrecem iarăși.”

Alții nici nu vor să audă de petreceri, din motive cât se poate de întemeiate.

-Dragostea mea nu petrece!

-De ce nu petrece?

-Pentru că... Louie. (arată bebelușul din căruț). Salută, spune „Ciao!”

Dacă unora le-a ajuns doza de distracție de Revelion, pentru alții petrecerea abia a început. O tânără stabilită în Italia și prietenii ei sunt pregătiți să mai danseze cel puțin o noapte.

„Prietenii mei voiau să vină aici și eu voiam să mă întorc în țară, era un pic de când nu mă întorceam și am decis să vin aici. Vrem să ne distrăm, am lucrat tot anul, deci vrem să petrecem.”

„E mai ieftin decât în Italia, am vrut să încercăm și asta am făcut. Petrecem non-stop.”

Turist: „Suntem din Muntenegru, suntem pentru prima dată aici. Suntem frații din Balcani și de asta am venit aici. Vrem să petrecem din nou.”

Petrecăreții și ceilalți, mai..."așezați", au un singur lucru în comun: cu toții își doresc să le meargă bine în 2024: „Un An Nou fericit!”

