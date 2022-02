Simptomele raportate de românii care merg să se testeze pentru COVID. Avem tot mai multe infectări

Sunt aproape doi ani de când România trăieşte sub imperiul COVID și încă se îmbolnăvesc zilnic zeci de mii de oameni.

Peste 28.000 de români au aflat că au Covid în ultimele 24 de ore, iar Bucureștiul a înregistrat cea mai mare rată de infectare de la începutul pandemiei. Medicii și asistentele lucrează fără oprire în spitalele Covid, dar și la centrele de testare.

Peste 100 de persoane vin zilnic să se testeze la centrul deschis în Curtea Spitalului Pantelimon din Capitală.

Femeie: ”Noi trei suntem cu simptome de răceală, ne curge la toți nasul și am zis hai să ne testăm, să fim siguri”.

Corina Ivancea, doctor: ”Simptome ușoare, febră, durere în gât. Doar simptome ușoare. Nu am întâlnit nicio persoană cu simptome severe, să fim nevoite să îi trimitem către primiri urgențe”.

Centrele de testare nu mai fac față cererilor

Cererea pentru testarea gratuită este atât de mare, încât mulți nu reușesc să se programeze. Este şi cazul unei femei, care încearcă de trei zile să își testeze cei doi băieți de 6 și 12 ani. Cel mare a ieșit pozitiv la școală.

Gina Lazăr, mama: ”A fost asimptomatic la școală și am venit să îi fac un test. La amândoi umblu de câteva zile să le fac testele gratuit pentru că nu am bani. Eu nu am nimic. Băiatul de 12 ani nu a mai avut simptome, decât băiețelul de 6 ani tușește și atât. În rest, nimic”.

Reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică spun că au numeroase solicitări și îi îndeamnă pe oameni să se înregistreze și online.

În ultimele 24 de ore, peste 28.000 de români au aflat că s-au infectat cu Sars-Cov-2, dintr-un total de peste 80.000 de teste. Autoritățile spun că nu am atins încă vârful infectărilor în valul 5 și estimează pentru următoarea perioadă peste 50.000 de noi îmbolnăviri zilnic.

Tot mai mulți medici și asistente se îmbolnăvesc

În județul Iași, peste 500 din cei 3.000 de angajați din sistemul medical sunt în izolare ori internați. Colegii care au rămas trebuie să preia toată munca. La Spitalul Județean și cel de Boli Infecțioase, în care au fost tratați mii de pacienți sunt cele mai mari probleme.

Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași: ''Este o proporţie care se menţine constant, sunt medici, infirmiere, asistente, vorbim de întregul personal medical care, gradual simultan sau unii după alţii intra în izolare sau în carantină, de la caz la caz”.

E rău peste tot în țara.

Există situații în care bolnavii devin pozitivi după internare, chiar dacă la început au avut un test negativ. Sunt de asemenea cazuri în care internările au fost oprite în unele secții din cauza lipsei de personal. Vorbim de această dată de 246 de focare în instituții sanitare, adică un total de 3.360 de medici și asistente care au infecția Covid.

În spitale, sunt internați peste 10.000 de pacienți cu Covid - 1.000 în stare gravă.