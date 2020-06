Centrele educaționale din Florida și-au redeschis din nou activităţi pentru cei mici

Dacă pentru mulţi copii momentan taberele de vară sunt doar un vis, în Florida, centrele educaţionale au primit undă verde din partea autorităţilor pentru a organiza din nou activităţi pentru cei mici.

Fie în aer liber, fie în interior, regulile de igienă nu trebuie însă să lipsească, pentru a evita noi focare de coronavirus.

Așa își încep ziua acești copii care merg la un centru de activităti din Florida. Înainte de a întra în clădire, încăltămintea le este dezinfectată. În plus, în pauza dintre ore, pustii trebuie să se spele pe mâini. Clasele nu sunt supra-aglomerate, iar profesorii sunt obligați să poarte mască de protecție.

Deși tacticile pedagogice au rămas aceleași, în contextul pandemiei, cei care lucrează în aceste tabere de vară au avut nevoie de un nou instructaj.

Lynne Wilcox, președinte Florida State Alliance of YMCA: "Una dintre schimbările pe care le-am avut în acest an, la nivel național, este legată de pregătirea consilierilor noștri din tabere de zi, cu care am avut tot felul de discuţii legate de COVID-19 şi de stresul pe care l-a generat şi e foarte important că aceştia să înţeleagă că copiii nu mai merg la şcoală de trei luni. Celălalt obiectiv al nostru este acela de a ne asigura că le oferim o experienţă fericită şi nemaipomenită pentru a combate stresul."

În Florida, părintii răsuflă ușurați acum pentru că există opțiunea de a-și duce copiii într-un mediu educațional cât timp ei sunt ocupați cu muncă.

Shani Dike, părinte: "Faptul că eu pot să merg la serviciu ştiind că copilul meu este într-un mediu sigur, curat, iar oamenii de aici iau măsurile de precauţie necesare, mi se ia o greutate de pe inimă. Au o asistentă care le măsoară temperatura, agngajaţii pun în practică protocoalele de igienă adecvate, iar aceste lucruri mă fac să fiu cu inima împăcâtă atunci când sunt la serviciu şi îmi face ziua mai bună atunci când trebuie să lucrez."

Cât despre taberele organizate în aer liber, pentru o perioadă mai lungă, unii dintre organizatorii americani spun că momentan le vor pune în practică doar cu grupuri mici de copii. Iar activitătile care ar presupune apropierea dintre participanți vor fi înlocuite cu jocuri mai sigure - pentru a se respectă regulă distantării fizice.