Cele mai căutate companii și joburi în luna ianuarie. Aplicări multe la început de an

iStock

Cele mai căutate locuri de muncă în luna ianuarie a acestui an au fost în domenii precum transporturi, finanţe-contabilitate, inginerie şi vânzări, potrivit unui studiu realizat de o platformă online de recrutare, conform Agerpres.

Deşi începutul de an este în mod tradiţional uşor mai greoi pentru angajatori, volumul de aplicări la joburi este mai mare decât în alte perioade din an, luna ianuarie aducând pe această platformă un plus de 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai multe căutări în luna ianuarie au fost în domenii precum: transporturi - peste 36.000 de căutări, financiar contabil - peste 27.000 de căutări, inginerie - peste 19.000 de căutări, vânzări - peste 14.000 de căutări, resurse umane - peste 10.000 de căutări.

Companiile din retail, energie, IT şi băncile au atras cei mai mulţi candidaţi, potrivit platformei BestJobs.

Astfel, în luna ianuarie a acestui an, primele zece companii care au primit cele mai multe aplicări la joburile postate au fost Kaufland România (3.182 de aplicări), Rompetrol (2.697 de aplicări), Unilever (2.360 de aplicări), Oracle (2.062 de aplicări), Banca Transilvania (1.739 de aplicări), Grup Renault România (1.657 de aplicări), Alpha Bank (1.623 de aplicări), Raiffeisen Bank (1.598 de aplicări), Deichmann (1.569 de aplicări) şi Mega Image (1.552 de aplicări).

Citește și Cea mai mare economie a UE crește masiv salariile, pentru a atrage muncitori din Europa

Cea mai mare parte dintre aceşti angajatori preferaţi au înregistrat şi candidaturi spontane, direct pe pagina lor de profil de pe BestJobs.

"În general, aceste companii se bucură de un brand de angajator puternic. Candidaţii îşi doresc să se angajeze acolo şi preiau iniţiativa. Aplică direct în pagina de profil a companiei, chiar dacă în acel moment nu este neapărat deschisă o poziţie care să-i vizeze.

Astfel, candidaţii se asigură că CV-ul lor ajunge la companie, iar în eventualitatea în care apare o poziţie care îndeplineşte condiţiile de experienţă ale candidatului acesta poate fi contactat direct de către companie", a declarat Mădălina Dan, BestJobs Clients Manager.

Companiile cu cel mai bun brand de angajator în luna ianuarie au fost: A&D Pharma, cu 198 de aplicări spontane, First Bank şi Unilever, cu câte 181 de aplicări spontane, Kaufland, cu 180 de aplicări spontane, Sodexho, cu 176 aplicări spontane, Oracle, cu 147 aplicări spontane, Alka Trading, cu 133 de aplicări spontane, Rompetrol, cu 115 aplicări spontane, Grup Renault România, cu 111 aplicări spontane, şi Coca Cola HBC, cu 110 aplicări spontane.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer