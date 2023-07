Cel puţin 4 morţi într-un mall din Moscova după spargerea unei conducte cu apă fierbinte. VIDEO

Unele dintre persoanele rănite au suferit arsuri severe. Imagini video de la faţa locului arată întregul complex comercial inundat şi apa curgând în exterior printr-o ieşire.

At least four killed at Moscow mall after hot water pipe bursts https://t.co/D2b03hYwO3 pic.twitter.com/HqSLSw20NZ

Serviciile de urgenţă intervin şi "oferim asistenţă medicală tuturor victimelor", a declarat primarul Sobianin.

In #Moscow a person has been "boiled alive" at a shopping centre.

An ammonium leak and a ruptured pipe caused boiling water to gush out at the Vremena Goda mall.

Many suffered burns while escaping but one person remained trapped and is said to have died. pic.twitter.com/xfHvpjotcN