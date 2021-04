Cel mai mare târg dedicat dansului flamenco, deschis la Sevilla. Nu pot participa mai mult de 600 de persoane

Dansatoarele de flamenco și-au asortat măștile cu rochiile cu volane și s-au dus la cel mai mare târg dedicat acestui dans din Spania.

Doar că, în acest an, evenimentul va fi mai degrabă unul simbolic, o umbră a târgurilor de dinainte de pandemie.

În "vremurile bune", creatorii costumelor de flamenco îşi expuneau creaţiile, iar turiștii se bucurau de spectacolul incendiar oferit de dansatori.

Pentru locuitorii din Sevilla, flamenco nu reprezintă doar un dans-simbol al Spaniei, ci și o sursă de venit. Pentru al doilea an consecutiv, creatorilor de costume și trupelor de flamenco nu le rămâne decât să privească în urmă cu nostalgie la ce era odată așa-numitul Târg din Aprilie. Înainte de pandemie, la acest eveniment participau mii de turiști și localnici. Şi mulţi artiști, care veneau aici să-și aleagă costumele.

Rocio Zamora, cântăreață: „Pentru noi care ne îmbrăcăm în haine de flamenco (pentru fiecare târg), petrecem tot anul pregătind ce vom purta, unde vom merge, ce vom face. Este un eveniment de care să te bucuri cu familia, dar și pentru turiștii străini. Afacerile și economia orașului Sevilia depind foarte mult de acest eveniment și este frustrant, este frustrant.”

Primăria din Sevilla organizează târgul și în acest an. Va ține până pe 24 aprilie, dar, din cauza pandemiei, nu vor putea participa mai mult de 600 de persoane la eveniment. Tarabele amenajate în aer liber expun eșarfe, evantaie, bijuterii, castaniete, pantofi și, bineînțeles, rochii de flamenco.

Josefa Gasul, creatoare de costume de flamenco: “Colecția din acest an va fi depășită. Și mai avem un an întreg în față. Și nu va fi un singur an cu afacerile la pământ, vom ajunge la doi ani. Chiar dacă economia își va mai reveni din septembrie, când s-ar putea să fim cu toții vaccinați, fără să avem târguri, nu vom avea unde să vindem. Ceea ce înseamnă că iarăși nu vom vinde nimic până la anul.”

Pentru a mai înveseli atmosfera, unii localnici au decis să se îmbrace în perioada târgului în costume de flamenco, în timpul plimbărilor prin oraş.

Alba Gutierrez, studentă: “Mă întristează foarte mult, dar nu este vorba doar de acest sentiment, ci și de muncă a mulți oameni care trăiesc din asta. Și mă întristează atât de tare pentru că trăiesc fiecare clipă a târgului de la început până la sfârșit, de dimineață până seara.”

Dansul flamenco stă la baza unor afaceri de familie. Multe sunt legate indirect de acest simbol naţional - cum ar fi florăriile sau atelierele de fotografie.