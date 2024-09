Cel mai mare show aviatic organizat în România, încheiat cu focuri de artificii. Oamenii, impresionați de BIAS: ”Fantastic!”

Vizitatorii au studiat și fotografiat avioanele și elicopterele expuse pe Aeroportul Băneasa din Capitală. Mulți copii le-au spus părinților că vor să zboare când cresc, la manșa unui asemenea aparat.

Cel mai mare show aviatic organizat în România s-a încheiat cu un foc spectaculos de artificii. Oamenii au stat cu ochii ațintiți spre cer și au surprins momentul în videoclipuri de excepție. Ultimele minute din spectacol i-a captivat pe copii.

Copil: „Erau fumigene cu focuri din parașute care au zburat prin artificii”.

”Reporter: Ce crezi că gândesc piloții când sunt acolo sus?

Fetiță: Că se distrează.

Reporter: Ai mers cu avionul până acum?

Fetiță: Da.

Reporter: Și cum ți se pare să fii în aer?

Fetiță: Păi, prima dată mi se înfundă urechile.

Reporter: Și apoi?

Fetiță: Și apoi îmi vine să vomit”.

De altfel, pe tot parcursul zilei, oamenii au admirat și comentat fiecare moment din cadrul showului aviatic. Au urmărit uluiti cascadoriile făcute de piloții români și cei din cadrul Alianței Nord Atlantice.

Aproape 100 de aeronave și peste 150 de piloți din 13 țări au participat la această ediție, iar pentru a-i impresiona pe cei veniți, piloții au făcut manevre de maximă dificultate.

Cuplu: ”Nu zburăm foarte des, nu suntem foarte confortabili cu zborul și de aceea apreciem și mai mult ce fac acești oameni, mi se pare absolut fantastic”.

Fascinați și ei de tot ce văd, copiii i-au urmărit întreaga zi, cu multă atenție, pe piloții care stăpâneau cu precizie elicopterele și avioanele.

”Copil: Mie îmi place cel mai mult când dau artificiile alea în formă de explozie.

R: Ce tricou ai?

Copil: De la BIAS de anul trecut.

R: Păi, dacă ai și tricou, îți plac și avioanele, de ce nu vrei să te faci pilot?

Copil: Mi se pare puțin periculos. Doar să fac cursuri, adică nu să devin pilot, pilot”.

BIAS a celebrat 20 de ani de la intrarea României în NATO

Copii: ”Ascultă-mă, el vrea să fie astronaut american!! Ba nuuu! Eu vreau să iau un avion care merge foarte repede”.

Alții au venit cu temele făcute, în ciuda vârstei. De pildă, Casian ne-a explicat diferența dintre un avion F16 și un avion F22.

”Poate să care mai multe bombe și este tip de luptă, F22 și F35 sunt mai mult pentru misiuni de observație, sunt stealth. Sunt placate cu anumite substanțe și metale relfective ca să nu poată să fie prinse de radar”.

Vizitatorii au putut face fotografii cu diferite aeronave de luptă. Cele mai multe din dotarea Forțelor Aeriene Române. Piloții au dat autografe și s-au plimbat prin mulțime îmbrăcați în uniformă.

Așa l-am întâlnit pe Bogdan Coroeanu, care are 24 de ani și pilotează de la 19 ani.

Bogdan Coroeanu: ”Pasiunea pentru YAK-ul 52 am descoperit-o în momentul în care am fost cu simulatoarele de zbor în academie și le-am prezentat mai multor oameni și am văzut că îmi place foarte mult să le explic oamenilor cum să zboare. Iar misiunea celor de la YAK 52 fiind aceea de a-i învăța pe cei din academie cum să zboare am zis că mi se potrivește foarte bine acest lucru”.

Anul acesta, BIAS celebrează două decenii de la intrarea României în NATO, tocmai de aceea la eveniment au participat aeronave militare din mai multe state aliate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: