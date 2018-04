Ce vrea să facă cu banii strânși din donații bătrânul bătut cu bestialitate într-un pasaj din Brașov

Bărbatul care a fost bătut cu bestialitate de doi tineri într-un pasaj din Braşov are şansa unor bătrâneţi liniştite.

O familie din Bihor a fost impresionată de cazul său şi a decis să îi ofere adăpost într-una dintre cele 12 case de tip azil de care se ocupă. Aici, bărbatul beneficiază şi de asistenţă medicală şi mai ales, nu este singur.

Pentru că nu-i place să stea degeaba, bătrânul a început să ajute la curăţenie, prin grădina noii locuinţe.

După cea mai traumatizanta experienţă a vieţii sale, Dumitru Niculai a ajuns în comuna Tinca din Bihor. Familia care l-a primit reuşeşte, cu ajutorul donaţiilor, să îngrijească aproape 300 de oameni fără adăpost, majoritatea bolnavi.

Nea Dumitru încă îşi aminteşte cu groază de experienţa nefastă prin care a trecut.

"Am fost bătut cu un pietroi aşa mare”, spune acesta.

După ce a fost îngrijit mai multe săptămâni în spital, la externare bătrânul risca să ajungă din nou pe drumuri. Aşa că medicii au căutat o soluţie, iar singurii care l-au primit au fost cei din Bihor.

"Am spus că îl primim în cazul în care e caz social, n-are familie, n-are unde să doarmă, n-are familie care să-l îngrijească”, a precizat administratorul centrului.

"E bine aerul aicea. Aicea am făcut şi armata, la Oradea, la Aeroport", spune Dumitru Neculai.

”Pare o decizie curajoasă şi un pic ciudată, pentru că-i foarte departe Focşani de Bihor, dar sunt convins că şi ruperea asta de probleme, de tot ce s-a întâmplat acolo, până la urmă poate să-i prindă bine", a precizat Vasi Rădulescu, medic Spitalul Județean Brașov.

Colegii de centru îl îndrăgesc, deja, pe nea Dumitru.

"Îl respectăm şi-l iubim", spune un coleg de centru.

"Am făcut curat pe toată aleea asta. Am dat cu apă şi am smuls iarba care era aşa, mai ofticată, aşa, mai ruginită”, spune bătrânul.

După ce au aflat de drama lui, mai mulţi donatori au trimis diferite sume de bani, iar în total s-au adunat aproape 100.000 de lei.

"Vreau să-mi fac un acoperiş al meu, micuţ, aşa, nu mare", e dorința bătrânului.

Generos, bătrânul vrea să dea o parte din bani copiilor nevoiaşi şi centrului unde şi-a găsit adăpost.

