Ce vedete și-au arătat susținerea față de Kamala Harris, în pragul alegerilor. „Pentru numele lui Dumnezeu, nu faceți asta”

Ambii organizează mitinguri de campanie în statele indecise, de care depinde soarta scrutinului. Convingerea declarată a republicanului, potrivit căreia va pierde alegerile doar dacă votul va fi fraudat, nu face decât să crească tensiunile. Guvernatorul statului Washington a cerut Gărzii Naționale să fie în alertă, de teama unor violențe după închiderea urnelor.

Cursa pentru Casa Albă a intrat în linie dreaptă. În ultimele ore, Kamala Harris și-a îndreptat mesajele către alegătorii din Atlanta, Georgia, și Carolina de Nord, fiind însoțită de vedete.

„Sunt foarte mândru să mă aflu astăzi aici pentru a-i susține pe Kamala Harris și Tim Walz să devină viitorii președinte și vicepreședinte ai Statelor Unite ale Americii”, a declarat Bon Jovi.

Candidata democrată promite unitate, toleranță și compromisuri, într-o Americă mai dezbinată ca niciodată.

„Țineți cont de asta și vă rog să le reamintim tuturor că votul vostru reprezintă vocea voastră, iar vocea voastră înseamnă putere. Așadar, oameni din Carolina de Nord, azi vă întreb: sunteți pregătiți să vă faceți vocea auzită?”, a spus Kamala Harris.

Actorul Harrison Ford și-a anunțat, de asemenea, sprijinul pentru Harris în campania pentru Casa Albă.

„Când zeci de foști membri ai administrației Trump trag un semnal de alarmă, spunând: „Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai faceți asta!”, trebuie să fii atent. Ne transmit ceva important. Sunt Harrison Ford și am dreptul la un vot, la fel ca toți ceilalți, și îl voi folosi pentru a merge înainte. Voi vota pentru Kamala Harris!”, a afirmat starul de la Hollywood.

Între timp, Donald Trump insistă pe strategia lui preferată de a-i speria pe americani cu scenarii de groază în cazul unei victorii democrate.

„Vreau să le protejez pe femeile din țara noastră și am de gând să o fac, indiferent dacă femeilor le place sau nu. Am de gând să le protejez de imigranții care vin aici. Am de gând să le protejez de țările străine care vor să ne atace cu rachete și multe alte lucruri”, a declarat Trump.

În statul Virginia, vecin cu capitala federală, membrii unei miliții pro-Trump discută deschis cu jurnaliștii despre cum se pregătesc pentru posibilele violențe post-electorale.

„Cu asta pot să țintesc până la 275 de metri... Cam astea sunt uneltele la care apelăm dacă lucrurile o iau razna după alegeri”, spune Paul Voska, dealer de muniție.

„Aș zice că suntem un grup de oameni cu diferite abilități și suntem dispuși să ne punem talentele la treabă ca să ne ajutăm comunitatea”, a adăugat Frank Swiss, profesor.

Ray Tachoir, un alt susținător, e de părere că „vor fi probleme, vor izbucni incidente, indiferent cine câștigă alegerile”.

Cu doar trei zile înainte de alegeri, Kamala Harris și Donald Trump sunt la egalitate, fiecare având 47 de procente, conform unui sondaj realizat de CNN. Peste 70 de milioane de americani au votat deja, fie personal, fie prin corespondență, într-una dintre cele mai strânse curse electorale din ultimele decenii.

