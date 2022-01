Ce trebuie să faci dacă facturile la energie au fost emise greșit. Recomandările lui Virgil Popescu

Pro TV

Ministrul Energiei spune că acei consumatori care consideră că furnizorul de energie nu a respectat legea atunci când a emis factura se pot adresa prima dată companiei furnizoare, apoi ANRE, ambele trebuind să dea răspunsuri într-un termen „rezonabil”.

Virgil Popescu le recomandă clienţilor companiilor de electricitate să se adreseze în primul rând furnizorului în situaţia în care consideră că factura nu a fost emisă cu respectarea tuturor prevederilor legale, iar acesta trebuie să răspundă într-un termen "rezonabil”.

"Aici ar trebui să fie un termen scurt, rezonabil, să aibă timp dacă sunt multe, dar nici 30 de zile, să aibă un termen rezonabil”, a declarat Virgil Popescu, potrivit news.ro.

El a adăugat că, dacă beneficiarul nu este mulţumit de răspunsul furnizorului, el trebuie să se adreseze ANRE.

"Nu aş merge mai departe, aşa cum a scris ANRE, să trimit omul în instanţă, pentru că nu are rost să pui un om, să spui: tu du-te în instanţă, pentru că în condiţiile în care ANRE, de exemplu, spune omului că nu are dreptate, pentru că furnizorul va folosi în instanţă răspunsul ANRE, care este autoritatea în domeniu şi atunci pierde banii. Eu cred că ANRE, dacă cu adevărat omul are dreptate, trebuie să-i dea dreptate omului şi să ştiţi că eu am păţit pe pielea mea acest lucru, cred că în urmă cu patru ani de zile furnizorul nu m-a băgat în seamă, m-am adresat ANRE-ului şi mi-a răspuns pozitiv şi furnizorul a fost nevoit să mă despăgubească", a explicat Popescu.

Ministrul a precizat că, în cazul unui răspuns pozitiv al ANRE, dacă suma depăşeşte 100 de lei furnizorul e nevoit să plătească banii în termen de cinci zile, iar dacă suma e mai mică de 100 de lei aceasta se va scădea din factura lunii următoare.