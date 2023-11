Cum ar fi ajuns fetița de 13 ani într-o locuință insalubră, alături de „Mănușă Albă”. „Avea urme de violență pe corp”

Copila era speriată și avea urme de lovituri pe corp. Lângă ea se afla un bărbat de 34 de ani, care își spune „Mănușă Albă” pe care polițiștii l-au dus la audieri. Nu este exclus ca fetița să fi fost agresată sexual de acest individ.

Fetița a fost găsită într-un imobil dărăpănat din centrul orașului Sighetu Marmației la un kilometru de locuința părinților ei. Un bărbat, căruia autoritățile nu i-au dezvăluit identitatea, i-a condus pe polițiști la ea după ce a văzut-o la o fereastră.

Florin Cioban este agentul care a ajuns primul la copilă. A mers îmbrăcat în civil.

Florin Cioban, polițist local: „Fetița era speriată. Am încercat să o liniștesc și am vrut să văd dacă este bine. Fata era într-o încăpere foarte murdară, cu pereții scorojiți, o saltea murdară pe jos pe care stătea”.

Agentul de la Poliția Locală spune că împreună cu copila era și un tânăr de 34 de ani care pe rețelele sociale, a fost identificat ulterior, drept „Mănușa Albă”.

Pe Facebook, individul are mai multe fotografii cu tinere în ipostaze provocatoare. Când polițistul local și-a dezvăluit identitatea bărbatul a început să se agite.

Florin Cioban, polițist local: „Era incoerent în vorbire, agitat, s-a calmat ulterior, dar mi se părea o persoană foarte dubioasă. Cred că o ținea împotriva voinței ei. Nu știu sub ce formă, sub amenințări. Avea urme de violență pe corp, am reușit să o liniștesc și se temea”.

Copila de 13 ani urmează să fie evaluată de medici. Cu ajutorul unui psiholog, polițiștii vor încerca să afle de la ea prin ce a trecut în cele șase zile cât a fost dată dispărută de părinți.

„Mănușă Albă” a fost dus la audieri. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii verifică o informație potrivit căreia copila ar fi ajuns la el după ce a șantajat-o că va publica pe internet fotografii cu ea în ipostaze deocheate. Fata i-ar fi trimis imaginile în zilele de dinainte de dispariție.

„Mănușă Albă” este descris de vecini drept un individ dubios care consumă substanțe interzise.

Vecin: „Nu-i prima fată care a trecut prin mâinile lui. Se droghează. Are care-i aduc droguri, se bate cu vecinii, cu prietenii”.

Anchetatorii nu exclud că „Mănușă Albă” să o fi abuzat-o sexual pe fata de 13 de ani. De când a fost dată dispărută, pentru găsirea copilei au fost mobilizate forțe impresionante.

Polițiști, jandarmi, salvamontiși și localnici au încercat să o găsească, iar la căutări au fost folosite inclusiv drone.

La un moment dat, părinții fete au oferit chiar și o recompensă pentru găsirea ei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 13-11-2023 19:15