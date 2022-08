Ce spune ministrul Sănătății despre posibilitatea de închide din nou școlile din cauza COVID-19 și de a avea restricții

Şcolile nu vor mai fi închise, dar va fi monitorizat gradul de ocupare a paturilor din spitale, iar un lockdown nu mai este posibil, în opinia ministrului. "Vor fi deschise şcolile şi ceea ce monitorizăm îndeaproape este gradul de ocupare a paturilor de spital, care la un anumit procent, noi am propus 75 la sută, poate să ducă la închiderea pentru o perioadă extrem de limitată, până scade acest grad de ocupare", a afirmat el.

Alexandru Rafila a explicat, la Digi 24, vineri seară, că se insistă pe recomandări, în ceea ce priveste pandemia de COVID-19, şi a menţionat că sunt persoane care în spaţiile închise poartă masca, deşi e greu pe timp de vară.

Alexandru Rafila: ”Nu vor fi restricții”

"Nu vor fi restricţii, dar vor fi aceleaşi recomandări pe care insistăm şi eu sunt bucuros să constat în viaţa de zi cu zi că sunt multe locuri închise, multe spaţii închise, chiar şi mijloace de transport în comun, am văzut chiar şi în pieţe mai aglomerate, persoane care poartă masca şi o poartă corect. Asta este soluţia, chiar dacă e mai dificil, e vară, e greu de purtat masca, dar cred că dacă insistăm şi oamenii înţeleg că este într-adevăr pentru protecţia proprie sau a comunităţii, a colectivităţii în care trăiesc, cred că va exista o mult mai mare aderenţă la utilizarea măştii, decât la impunerea utilizării măştii într-un moment în care nervii sunt destul de întinşi şi în care gradul de acceptabilitate cred că este, a unei măsuri care pare coercitivă, cred că este destul de redus”, a declarat Alexandru Rafila, conform news.ro.

Întrebat dacă vor mai fi închise şcolile, ministrul Sănătăţii a precizat că acest lucru nu se va mai întâmpla.

"Vor fi deschise şcolile şi ceea ce monitorizăm îndeaproape este gradul de ocupare a paturilor de spital, care la un anumit procent, noi am propus 75 la sută, poate să ducă la închiderea pentru o perioadă extrem de limitată, până scade acest grad de ocupare. Numărul de infecţii nu mai este un indicator”, a declarat Rafila.

Întrebat, de asemenea, despre un posibil lockdown, Rafila a spus că este aproape convins că nici acest lucru nu va mai fi instituit.

"Eu sunt aproape convins că aşa ceva nu mai trece nimănui prin cap. Noi suntem într-o criză economică aşa de profundă, în care un astfel de lockdown nu ar face decât să ducă la o criză catastrofală şi atunci toate măsurile astea or fi fără niciun fel de efect. Mai bine să fim echilibraţi, să facem recomandări ferme, să luăm măsuri medicale, acolo unde e nevoie, şi să evităm genul ăsta de abordări care de multe ori mi s-au părut neprofesioniste din punct de vedere al comunicării informaţiei”, a declarat Alexandru Rafila.

Rafila, despre valul actual de COVID-19: Probabil că va intra în săptămânile următoare într-un trend descrescător

"Începând de luni, în toate celelalte zile, marţi, miercuri, joi şi astăzi, am raportat un număr cu câteva sute mai mic, zilnic, decât ziua similară de săptămâna precedentă. Din punctul meu de vedere, o să avem, în această săptămână, cu circa 3.000 de cazuri mai puţin, decât totalul săptămânii trecute, când am avut cred că în jur de 57-58 de mii, o să fie cu 3.000 mai puţin, sunt estimări. Lucrul ăsta arată că proiecţia făcută de colegii de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, că vom ajunge la un maxim zilnic de 10.000 de cazuri, s-a adeverit şi ne găsim într-o situaţie în care nu vom depăşi această cifră. Ăsta e un lucru bun, nu pentru numărul de cazuri care nu e aşa de important, aţi văzut că şi criteriile care erau cu cod roşu, galben sau verde au dispărut, nu le mai utilizăm. E important cum reuşim noi, ca sistem de sănătate, să oferim asistenţă medicală şi să avem cât mai puţine persoane internate şi cât mai puţine victime, fiindcă cel mai important lucru pentru un medic este să salveze viaţa unui om. Din această perspectivă, am reuşit să gestionăm situaţia”, a declarat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii a adăugat însă că vor mai fi valuri de infectări.

"Valul acesta probabil că va intra în săptămânile următoare într-un trend descrescător. Dar, cum spuneam, valuri vor mai fi şi atât timp cât nu vor exista tulpini de patogenitate înaltă care să ducă la un număr mare de internări şi un număr mare de decese, cred că lucrurile vor fi ţinute sub control”, a subliniat Rafila.

Alexandru Rafila a menţionat că trebuie să învăţăm să convieţuim cu virusul, dar persoanele vulnerabile să fie protejate prin vaccinare.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 05-08-2022 22:38