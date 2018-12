Ce spune CNAIR despre locul în care cântăreața Anca Pop s-a prăbușit cu mașina în Dunăre

Locul unde s-a produs accidentul în care a murit cântăreaţa Anca Pop, pe Clisura Dunării, în zona localităţii Şviniţa, nu este un punct cu risc de accidente, un punct negru în limbaj tehnic.

Din acest motiv nu erau montaţi parapeţi, iar drumul era curat, situaţie constatată şi de Poliţie, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Şerbănescu.

Potrivit acestuia, poliţia va stabili cauzele accidentului, însă se exclud problemele cu drumul. În plus, a subliniat el, este un drum foarte puţin circulat.

"În zona unde a avut loc accidentul, pe clisura Dunării, în ultimii 6-7 ani nu a avut loc niciun accident. Deci, nu este un punct cu risc de accidente, un punct negru cum se numeşte tehnic. Maximum 1.000 de autovehicule trec zilnic pe acest drum, este un drum foarte puţin circulat. În plus, la momentul producerii accidentului, drumul era curat, inclusiv cu material antiderapant, chestiune constatată de Poliţie, care a venit la locul accidentului şi care a consemnat în raport. În zona de acolo, este o curbă lină, aproape o linie dreaptă, deci configuraţia drumului nu reprezintă risc de accident. Distanţa dintre marginea drumului şi Dunăre era de peste 20 de metri", a menţionat Şerbănescu.

El a explicat că CNAIR a identificat toate punctele negre de pe Clisura Dunării, între Orşova şi localitatea Şviniţa, unde au fost montaţi parapeţi.

"Noi, încă de anul trecut, când a avut loc accidentul precedent, la 50 de kilometri de actualul loc al accidentului, am identificat toate punctele negre de pe Clisura Dunării, între Orşova şi Şviniţa. Au fost identificate 26 de puncte negre. Pe toate aceste puncte negre am montat parapeţi, iar pe acest sector nu era montat parapet pentru că nu era identificat ca fiind punct negru. De altfel, aici nu a fost niciun accident în ultimii 6-7 ani. Am montat în punctele astea negre până acum 1.800 de metri liniari de parapet. Semnalizarea era impecabilă, marcajul impecabil, inclusiv semnalizare care recomandă reducerea vitezei până la 50 km/oră", a explicat purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri.

Şerbănescu a adăugat că au fost montaţi parapeţi în toată regionala în zonele cu puncte negre.

"Am montat permanent cu prioritate parapeţi în toată regionala, nu numai acolo, în zonele cu puncte negre. Poliţia va stabili care sunt cauzele accidentului. Este o cercetare acolo. Nu există nicio problemă cu drumul. Se exclud problemele cu drumul", a subliniat acesta.

Un autoturism a fost găsit luni după amiaza în Dunăre, în zona Şviniţa, pe DN 57 (Clisura Dunării). În autoturism a fost identificată o persoană de sex feminin decedată. Poliţia cercetează cauzele accidentului. Autoturismul şi persoana decedată au fost scoase din Dunăre.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer