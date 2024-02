Ce spun enoriașii despre cele trei zile de post impuse de ÎPS Teodosie. „Noi trebuie să ascultăm”

Înaltul Prelat a decretat zilele de rugăciune printr-un ordin transmis clericilor. Teodosie a pus pe seama credincioșilor această decizie și spune că fără post nu vor reuși înființarea Mitropoliei Tomisului.

Ordinul circular a fost transmis către toate parohiile din județul Constanța. În document se specifică că „se intituie o perioadă de post de luni până miercuri, inclusiv. În această perioadă, clericii și credincioșii vor oficia în biserici și mănăstiri, zilnic Acatistul Bunei Vestiri și Acatistul Sfântului Apostol Andrei. Toate parohiile vor anunța enoriașii cu privire la prezența dispoziție canonică".

În documentul emis de Arhiepiscopia Tomisului se menționează și motivul pentru care se instituie cele trei zile de post. Pentru împlinirea dorinței poporului pentru pace, rânduială, dar și pentru descoperirea adevărului.

Dorința poporului ar fi, spune ierarhul, reînființarea Mitropoliei Dobrogei, după cum a declarat Teodosie în cadrul emisiunii sale de pe o rețea de socializare.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „E la cererea credincioșilor, miercuri joi și vineri, deși este săptămâna în care este harți, dar pentru că acest cerut post, schimbăm harțul în post că nu este păcat. Pentru ceea ce ați cerut, ca Dumnezeu să privească cu milostivire spre noi, așadar pentru că ne apropiem de momentul în care se va discuta, ceea ce noi am solicitat la dorința credincioșilor, având atâta zestre care lămurește că Mitropolia Tomisului a fost o realitate din secolul IV până în sec XIV, să ținem post că Dumnezeu va veghea asupra Sfântului Sinod prin postul nostrum, să fim luați în seamă, că noi nu cerem ceva decât este legitim”.

Credincios: „Noi trebuie să ascultăm”.

Reporter: Țineți aceste trei zile de post?

Credincios: „Da, eu țin și toate posturile pentru că așa spune la carte”.

Credincios: „Eu sunt de acord, sunt de acord că am văzut mai multe documente s-a citit și s-a expus, lumea nu știe, dar întradevăr a fost Mitropolie”.

Reporter: Țineți acest post impus de Teodosie?

Credincios: „Eu țin toată viața. Eu îl țin de 10 ani”.

Reporter: Sunteți de acord cu ce cere Înaltul?

Credincios: „Da, sunt de acord, s-a rătăcit lumea, rău de tot”.

Sunt însă și enoriași care nu sunt de acord cu decizia Înaltului Prelat.

Credincios: „Sunt exagerate din punctul meu de vedere, nu sunt un om foarte religios”.

Reporter: Credeți că ar trebui să se transforme Arhiepiscopia în Mitropolie?

Credincios: „Nu are încă, le-am văzut pe la Iași, pe la București, nu are puterea să se ridice la un asemenea rang”.

Credincios: „Dumnealui are ceva aparte, a fost atâtea procese, am văzut că a ieșit mereu învingător, umblă cu caleașca oprește traseul, tot orașul, poliția și jandarmeria nu mai are altă treabă decât să îl însoțească, toate le-am terminat în orașul ăsta. A rămas să ne judecăm cu Dumnezeu”.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a reacționat la solicitarea lui Teodosie pe o rețea de socializare. Și a scris că „acest neam de demoni nu iese din unii decât cu rugăciune și post".

O zi mai târziu, Arhiepiscopul Tomisului i-a transmis câteva întrebări lui Bănescu, astfel că disputa dintre cei doi, continuă.

