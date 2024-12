Ce se întâmplă la granița României la miezul nopții. Momentul așteptat de toți româniii

Evenimentul va cuprinde şi un moment simbolic de tăiere a unui lanţ de fier, amintire a separării ţării noastre de restul Europei.

Momentul istoric va fi marcat prin prezenţa viceministrului ungar de externe Magyar Levente, primarii din Roşiori şi Pocsaj, alături de ministrul Cseke Attila, deputatul Szabo Odon, preoţi din cele două localităţi şi localnici.

"Este un eveniment foarte important nu doar pentru noi sau pentru cei din zona de graniţă, ci pentru toţi ceilalţi care au aşteptat acest moment, în principal, cetăţenii României. Practic, devenim membri deplini ai Uniunii Europene. Se face o dreptate României în sensul în care, după ani în şir, în care datele tehnice necesare pentru a accede în Spaţiul Schengen au fost îndeplinite de către România, practic devenim cu statut deplin. Eu cred că este un lucru extrem de important şi, pe lângă multele lucruri negative care s-au întâmplat sau pot să se întâmple cu noi, este un moment istoric această participare prin care revenim acolo unde ne era locul, în cultura vest-europeană. Să fie foarte clar - este şi o decizie prin care arătăm că drumul României este în această direcţie, spre Europa şi nu spre Est", a declarat, marţi, pentru Agerpres, deputatul Szabo Odon.

Ceremonia de la graniţă va începe în momentul sosirii oficialităţilor, între orele 00:15 - 00:30 (11:15 - 11:30 ora Ungariei) şi intonarea Imnurilor de stat ale României şi Ungariei. Exact la ora 1:00 (ora României) / 0:00 (ora Ungariei) va avea loc deschiderea punctului de trecere a frontierei şi tăierea lanţului.

"Ideea a venit de la câteva persoane care aminteau de căderea Cortinei de Fier, adică Zidul Berlinului sau graniţa austro-ungară unde erau garduri de sârmă ghimpată. Am dorit astfel să rămână ceva cu care putem să facem un memento pentru toţi ceilalţi. Câte un inel din acest lanţ va fi pus într-o cutie şi celor care ne vor vizita de acum înainte vom putea să le oferim şi un asemenea cadou, care să amintească că aici a fost cândva o graniţă sau un lanţ care ne-a despărţit, pe care împreună am reuşit să îl desfacem. Este un gest simbolic pentru că, practic, sub Preşedinţia ungară a Uniunii Europene se întâmplă acest lucru şi tocmai graniţa româno-ungară se deschide şi vom putea fi în acelaşi spaţiu european", a precizat, în declaraţia acordată Agerpres, deputatul Szabo Odon.

Punctul de Trecere a Frontierei Roşiori - Pocsaj este unul dintre cele trei puncte ocazionale care au fost deschise, în februarie 2017, în judeţul Bihor, la solicitarea localităţilor învecinate peste graniţă, alături de Cheresig - Korosnagyharsany şi Voievozi - Bagamer, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră 2007 - 2013.

Traficul prin aceste puncte era permis doar în zilele de sâmbătă, între orele 10:00 şi 18:00, fiind folosite numai de persoanele care au domiciliul în localităţile din comunele respective. De asemenea, acestea puteau fi tranzitate de mijloace de transport de până la 3,5 tone, fără marfă.

