Ce trebuie să faceți când primiți un colet rupt sau cu bunuri lipsă. Cazul unui bărbat care a trimis 10 pachete în Anglia

Deși afacerile sunt înfloritoare, unele firme de curierat sunt frecvent reclamate de clienți. Pentru că nu există curieri suficienți și nici control total asupra pachetelor, oamenii susțin că au fost păgubiți și au depus plângeri.

Inspectorul Pro vă arată ce trebuie să faceti atunci când un colet ajunge rupt la destinație sau și mai rău, lipsesc bunuri din el.

Firmele de curierat nu țin pasul cu expansiunea comenzilor. Avem doar 11.800 de curieri, la aproape 9 milioane de clienți, care fie își comandă de pe Internet, fie trimit colete în țară sau în străinătate. Discrepanța este foarte mare, dar asta nu scuză condițiile proaste de livrare. Și în niciun caz nu poate justifică furturile din colete.

Echipa de la Inspectorul PRO a urmărit cazul unui bărbat care a trimis 10 pachete din România în Anglia. La destinație, susține el, jumătate din ce era înăuntru lipsea.

Paiu Constantin, victimă: "Când am intrat la ei pe pagină, arată o flota întreagă de mașini, zic: asta e firma serioasă… Am zis să nu mai apelez la genul dubițe din acelea mici. Firma asta mi-a luat o 1,50 lire/kg, nici nu m-am opus la bani, să ajungă coletele în siguranță. De obicei, firmele iau 80 de cenți sau 1 liră."

Dezamăgirea clientului a fost foarte mare. A fotografiat coletele la plecarea din Bucureșți. Iar la destinație, 3 cutii erau rupte și multe din bunuri furate, susține el.

Paiu Constantin, victimă: "La 3 noaptea, mă sună băiatul care le-a adus cu dubița… Hai să-ți dau pachetele în primire, noaptea la 3 într-o parcare. Când le-am băgat în casă, am rămas stupefiat, toate erau sparte".

Omul spune că printre lucrurile dispărute se numără unelte scumpe, bijuterii din aur, două tablete, un ceas de valoare și un video proiector. Vorbim despre un prejudiciu total estimat de bărbat la 4.500 de lire.

Echipa de la Inspectorul PRO a descoperit că prima firmă care apare în documentele de transport este în faliment. Unul dintre directori neagă însă că ar există probleme și pretinde că denumirea societății a fost doar schimbată. În rest, compania ar funcționa în același loc, ca și până acum.

Directorul firmei din Bucureșți susține că nu ei au livrat, efectiv, coletele spre Anglia, ci o altă societate din Fălticeni, cu care au contract de colaborare. Practic, coletele s-au plimbat de la București, la Fălticeni și abia apoi au plecat spre Marea Britanie.

Managerul firmei din Capitală a refuzat să fie filmat. Ne-a transmis însă un punct de vedere scris din care reiese că pachetele clientului au fost predate în bune condiții celeilalte societăți. Dovadă ar stă chiar documentul semnat de reprezentanții firmei din Fălticeni în momentul preluării pachetelor, în care nu apar menționate eventuale pagube.

Am vrut să vedem cine reprezintă și a doua firmă de curierat. Am aflat că are 4 angajați, însă la sediul declarat în acte, am găsit doar o casă bătrânească, dintr-un sat din Suceava. Nu există punct de lucru și nici depozit unde să fie adunate coletele. Localnicii nu cunosc să se desfășoare acolo vreo activitate.

Am luat legătură cu ei și am vrut să vedem cum ridică efectiv coletele de la clienți. O angajată ne-a dat întâlnire într-o parcare.

Și reprezentanții unei alte societăți au refuzat să fie filmați. Ne-au dat însă explicații la telefon. Nu neagă faptul că pachetele erau rupte, dar susțin ei că așa au venit de la Bucureșți. Spun că ar fi și sesizat acest lucru colaboratorilor, nu însă și clientului. Și că au urcat totuși pachetele deteriorate în dubă și le-au trimis în Marea Britanie.

În această poveste, clientul a depus plângere penală pentru furt, la Secția 1 de Poliție din Bucureșți. Cazul urmează să fie investigat.

Cum puteți fi despăgubiți

Așa că aveți mare grijă pe mâna cui dați coletele. Există firme care vă despăgubesc. Pentru asta trebuie să declarați însă valoarea exactă a bunurilor.

Potrivit legii, în colete, pot fi transportate obiecte de până la 31,5 kilograme. În cazul distrugerilor sau al furturilor clienții vor fi automat despăgubiți la suma declarată în documente. Sau la o cotă/parte, corespunzătoare greutății lipsă din colet.

Atenție însă! Nu toate firmele de curierat oferă acest serviciu. Și așa se face că în prezent există aproape 800 de mii de reclamații pentru servicii poștale și de coletărie, din care 100 de mii s-au dovedit a fi deja întemeiate.

Potrivit legii, firmele de curierat sunt autorizate de ANCOM. Autoritatea Națională în Comunicații nu are însă atribuții pentru stabilira prejudiciilor. De aceea, în caz de furt, clienții trebuie să meargă la Poliție sau în instanță.