Ce le transmite Ștefan Mandachi românilor care susțin mișcarea #șîeu: ”Nu mă voi liniști!”

Omul de afaceri din Suceava, Ștefan Mandachi, cel care a construit simbolic autostrada de un metru, singura din Moldova, a transmis un mesaj de avertisment autorităților române, precizând că nu va renunța la proteste până când nu va vedea autostrada.

Mandachi a spus vineri, la inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova pe care l-a construit din banii săi, că nu a trăit niciodată un asemenea moment de solidaritate.

”Eu nu am trăit niciodată un astfel de moment de solidaritate între toți românii, fie că fac parte dintr-un partid politic, fie că sunt doctori, fie că sunt avocați, fie că au orice altă profesie. Avem o șansă unică să restartăm România acum. Am fost pesimist când am spus cum ar fi dacă am fi 1 milion. Cum ar fi dacă am fi 5 milioane? Vreau să vă spun că din sursele pe care le am, suntem în jur de 13, 14 milioane de români solidari, dacă nu mai mult. 99 % din feedback-ul pe care l-am primit este pozitiv. Românii sunt pentru prima dată după 30 de ani uniți.”

De asemenea, antreprenorul român a avertizat autoritățile române că nu se va liniști până când nu va vedea autostradă în Suceava.

”Eu, Ștefan Mandachi, nu mă voi lecui, nu mă voi astâmpăra, nu mă voi liniști până când nu voi avea autostradă aici, la Suceava, în Bucovina!

Așa cum am spus-o și o repet, nu-mi doresc, nu mi-am dorit și nu voi face politică. Vreau să vă spun că mă voi raporta la România în comparație cu țările dezvoltate din lume. Voi compara România cu China, voi compara România cu Statele Unite, voi compara România cu germania. Vrem să se construiască autostrăzi cu aceeași rapiditate cu care se construiește acolo. Există un 15 și 15 în fiecare lună. Dacă în alte țări se construiesc 10.000 de kilometri de autostradă în fiecare an, haideți să ne raportăm la acele țări unde se construiesc 10.000 de kilometri de autostradă într-un an.” - a spus omul de afaceri.

De altfel, el a mulțumit antreprenorilor și firmelor din România care s-au alăturat acestui protest, deoarece, a spus el, în acest fel arată că nu le mai este frică.

”Mulțumesc antrepreonorilor din România, pentru că ați dat un semnal de alarmă strigător. Vreau să subliniez un aspect extrem de important. Noi ca antreprenori nu mai suntem fricoși. Noi ca antreprenori nu mai suntem văzuți ca prezumtivi hoți. Din momentul în care suntem mii, zeci de mii, sute de mii de antreprenori solidari, începe o etapă nouă și pentru noi, antreprenorii.

Ne-am săturat să ne fie frică de controale, ne-am săturat să fim vânați, ne-am săturat să fim presupuși că nu suntem corecți niciodată. Vrem un cadru legal în care să fim relaxați și să dezvoltăm România, pentru că PIB-ul este în spatele nostru, al antreprenorilor.”

Câteva sute de oameni au participat vineri, 15 martie, la inaugurarea simbolică a autostrăzii, protestând faţă de starea infrastructurii rutiere din Roânia.

Cu câteva minute înainte de ora 15.00, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat verbal pe Ștefan Mandachi, și a spus că ”țipă unii că nu se fac autostrăzi”, ”niște șmecheri”, însă, de fapt - a subliniat președintele PSD în fața colegilor din partid - ”ei fac circ, noi facem autostrăzi”.

În schimb, alţi politicieni s-au alăturat protestului şi au interrupt activitatea timp de 15 minute.

Protestul a fost susţinut de zeci de firme, sportive, oameni de afaceri, personalităţi, dar şi persoane fizice.

