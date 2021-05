Ce este Summitul Formatului București (B9), găzduit luni de Klaus Iohannis

Formatul Bucureşti (B9) este o iniţiativă lansată de preşedintele României, Klaus Iohannis, şi de preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, la care participă statele membre NATO situate pe Flancul Estic al Alianţei: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria.

Primul Summit B9 a fost organizat la Bucureşti, în noiembrie 2015. Reuniunile ulterioare la nivel înalt au avut loc la Varşovia (8 iunie 2018) şi Kosice (28 februarie 2019).

Evenimentul este organizat la iniţiativa preşedintelui Iohannis şi se va desfăşura cu prezenţa la Bucureşti a preşedintelui Republicii Polone, aflat în vizită oficială în România, şi cu participarea prin videoconferinţă a celorlalţi şefi de state din Formatul Bucureşti, precum şi a Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg.

Reuniunea va avea loc inclusiv în contextul recentelor evoluţii îngrijorătoare de securitate din regiunea Mării Negre.

Glad to welcome @POTUS @JoeBiden???????? to #Bucharest9 Summit which I host in Bucharest today.Together w/President @AndrzejDuda???????? we'll also welcome B9 HoS & @jensstoltenberg, in preparation of NATO Summit, focusing on Transatlantic ties, #NATO2030, defence&deterrence on #EasternFlank