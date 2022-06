În urmă cu 4 ani, pe drumurile din România circulau puțin peste 1.000 de astfel de mașini. Acum sunt 16.000.

Însă chiar dacă numărul stațiilor de încărcare a mai crescut în ultimii ani, la acest capitol rămânem pe ultimele locuri din Europa.

Alexandru are 34 de ani și lucrează într-o multinațională. A ales o mașină electrică deoarece costurile legate de utilizarea sunt mult mai mici decât la una clasică, iar investiția, spune el, se amortizează în primii ani.

Alexandru Dinca, proprietar mașină electrică: „Cred cu tărie în ideea de sustenabilitate, pe o distanță între 300 și 350 de km ea practic consumă toată capacitatea bateriei rezultate în urma unei încărcări de aproximativ 40-50 de minute la superchargere. În momentul de față ne situăm undeva la coada clasamentului dacă ne compărăm cu țări din Vestul Europei, mașina s-ar amortizeaza undeva la 5-6 ani."

Dumitru Dan, proprietar mașină electrică: „De 8 ori mai scump să încarci sau să parcurgi 100 de km pe diesel decât să parcurgi pe electric. Mi-am dat seama că întreaga rată pe care eu o plătesc la această mașină este acoperită de 200 de litri de motorină pe care îi consumăm în 5 ani de zile, cât am leasingul mașina se plătește singură."

Cosmin are 42 de ani și lucrează ca inginer în domeniul construcțiilor. A mizat pe o mașină electrică pentru economia pe care o face, dar și pentru senzația unică pe care o are când este la volan.

Cosmin Mihăiescu - proprietar mașină electrică: „Prețul de pornire fiind de 35.000 de dolari foarte apropiat de o mașină cu combustie internă și am zis clar că asta e mașina care trebuie să mi-o iau, am parcurs 107.000 de km în puțin peste un an și jumătate, mașina mea nu a necesitat nicio vizită în service."

Numărul mașinilor electrice în România a crescut în ultimii ani cu peste 200%, iar trendul e unul ascendent.

Dumitru Dan - proprietar mașină electrică: „România, chiar dacă cu pași timizi, se duce spre electromobilitate. În momentul de față sunt peste 15.000 de mașini electrice în România, acum 2-3 ani nu aveam decât la nivelul de 1.000-.2000 de mașini electrice. Orice mașină electrică pe care vrei să o comanzi are 8-9 luni de așteptare."

Întâlnirea pasionaților de mașini electrice s-a ținut la Ciugud.

Gheorghe Damian, primar Ciugud: „Primăria Ciugud promovează conceptul de sat inteligent, avem o parcare inteligentă la primărie care ne produce curentul pentru primărie și pentru stațiile de încărcat mașinile electrice. Sperăm ca în urma acestui eveniment să vedem prin Ciugud cât mai multe mașini electrice."

Mașinile au pornit într-o caravană de la Ciugud până la Păuca, în județul Sibiu, iar seara s-au întors la Alba Iulia.