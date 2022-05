Ce avere avea Ray Liotta și cine va moșteni bunurile actorului

Getty

Ray Liotta a fost un actor american, devenit celebru în ani ‘90 pentru rolul din filmul “Goodfellas” în regia lui Martin Scorsese.

26 mai 2022 a fots o dată tristă pentru fanii filmului “Goodfellas”, actorul principal Ray Liotta a decedat la vârsta de 67 de ani.

Cine a fost Ray Liotta

Ray Liotta este s-a născut în orașul Newark din New Jersey pe 18 decembrie 1954 și a fost adoptat la vârsta de 6 luni de Mary Edgar, care lucra ca funcționar public în oraș și de Alfred Liotta, proprietarul unui magazin de piese auto.

A studiat actoria la Universitatea din Miami, unde s-a împrietenit cu Steven Bauer, cunoscut pentru rolul din Scarface (1983) și cu alți actori celebrii.

Ray Liotta a debutat în televiziune în anii ’80 cu rolul în serialele "Another World" și "Casablanca", însă filmul cu care a cucerit publicul internațional este "Goodfellas", în care a jucat rolul lui unui mafiot pe nume, Henry Hill.

Pintre alte filme în care a jucat actorul se numără: „The Many Saints of New York”, „No Sudden Move”, și „Marriage Story”.

Filmele în care a jucat Ray Liotta i-au adus un premiu Emmy și o nominalizare la Globul de Aur

Averea actorului Ray Liotta

De-a lungul carierei sale, Ray Liotta, care a apărut în 126 de filme, a reușit să strângă o avere de 14 milioane de dolari, potrivit Celebrity net worth.

Aceeași publicație scrie că Ray Liotta avea o casă în Malibu și mai multe proprietăți în Pacific Palisades. Una dintre aceste proprietăți a fost vândută în 2007 către Britney Spears, pentru 7 milioane de dolari.

De asemenea, în 2019 el a mai scos la vânzare o proprietate din Palisades. Pentru aceasta, cerea suma de 5,6 milioane de dolari.

Deocamdată nu se știe cine va moșteni averea actorului de 67 de ani. Din punct de vedere legal, el are o singură fiică, pe Karsen Liotta, în vârstă de 23 de ani.

De asemena, în momentul decesului, actorul era logodit cu Jacy Nittolo, care are la rândul său patru copii din altă căsătorie.