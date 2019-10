Filmul atacului din cinematograful din Timişoara. "Efectiv l-a apucat bâzdâbâcu"

Incident deosebit de grav într-o sală de cinema din Timișoara.

Doi tineri au fost răniți cu un briceag, în timpul unei proiecții.

Una dintre victime este chiar actor în filmul respectiv, iar agresorul, care a fost reținut între timp, este jurist la un spital de psihiatrie din județ. A trecut cu brio toate testele făcute la serviciu, dar e posibil să fi fost profund afectat de un deces din familie, petrecut recent, cred colegii lui.

Actorul Raul Andrici, împreună cu vărul său și două fete, era în sala de cinema, pentru filmul în care juca și el.

Pe tot parcursul filmului, un bărbat ar fi vorbit cu voce tare, ar fi înjurat și nu era mulțumit de nimic. Actorul i-a atras de câteva ori atenția și individul, un bărbat de 36 de ani, a ripostat violent.

Citește și Doi copii de 7 și 12 ani au atacat o femeie de 60 de ani cu un cuțit. Ce a urmat

A venit să îl lovească, apoi s-a întors la locul lui, însă a continuat injuriile.

Peste cinci minute i-a atacat din nou pe actor și pe vărul sau, de data aceasta cu un cuțit.

Raul Andrici, actor: „Era un domn care vorbea obsesiv, vulgar. La un moment dat, după vreo ora i-am spus, te rog eu frumos, liniștește-te, vreau să înțeleg, se termină filmul. Într-un final, l-a liniștit un nene. După încă vreo cinci minute de injurii, de haos, a venit cu cuțitul. El spunea că e psihopat, adică mi-a și zis: „vezi că o să te tai."

În sală a început agitația. Unii spectatori au fugit, alții au asistat fără reacție. Martorii spun că nici paza nu a intervenit.

Martor: „S-a reîntors cu un cuțit. Cuțitul l-am văzut, era plin de sânge. Am țipat pe hol că cineva înjunghie la întâmplare în sală, până a venit un domn de la pază. A stat în spatele meu. Am văzut că nu are reacție, adică are reacție, dar se făcea că vorbește la telefon."

Ovidiu Roteliuc, director de imagine: „S-a întâmplat ceva în sală. Efectiv, cică l-a apucat pe ăsta bâzdâbâcu. S-a ridicat și a început să dea cu cuțitul pe acolo. În general, subiectele astea le vezi prin filme, pe la americani, că vine ăla cu arma. Aici la noi e ciudat. Ca om normal, nu vii cu arma la tine. Te duci la cinema să vezi un film."

După atac, bărbatul a plecat, dar a fost imobilizat de doi tineri.

Narcis Constantinescu, regizor "Pisica Verde": „Acești doi băieți erau două persoane care stăteau la food cort. Nu aveau nicio implicare sentimentală, deci puteau pur și simplu să își vadă de treabă. L-au prins, l-au imobilizat, au așteptat să vină jandarmii, poliția. Nu se știe exact unde se ajungea dacă nu erau ei doi."

Atacatorul este jurist la Spitalul de Psihiatrie din localitatea Jebel. El a negat categoric că ar fi avut cuțitul la el.

Bărbat: „A fost în legitimă apărare, m-au atacat. Ei au avut cuțitul, nu e adevărat nimic. În viața mea nu am făcut niciun fel de faptă penală.”

Reporter: „Îi cunoșteai?”

Bărbat: „Nu.”

Reporter: „De ce aveai cuțit la ține?”

Bărbat: „Nu era al meu. I-am deposedat. Am reușit printr-o minune să îi deposedez."

Reprezentanții spitalului susțin că bărbatul era angajat la ei de 11 ani și niciodată nu a pus probleme. Ultimele teste psihologice le-a trecut în luna mai a acestui an. Săptămâna trecută și-a pierdut tatăl și și-a luat câteva zile libere.

Ana-Simona Negomireanu, purtător de cuvânt Spitalul de Psihiatrie Jebel: „În ultima săptămână, a solicitat să i se acorde trei zile pe motive familiale. A avut un deces în familie. Ieri a fost prima zi în care a venit la serviciu și s-a comportat fără niciun fel de, profesional, de probleme care să ne semnaleze "

Bărbatul este cercetat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru loviri și alte violențe.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!