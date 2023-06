Ce a putut să facă un tânăr după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Suceava. Poliția a intervenit imediat

Un suspect a fost prins în acest caz, asupra sa fiind găsiţi banii furaţi. Acesta este al doilea caz de atac asupra unui angajat al unei săli de jocuri, după ce joi, în Maramureş, un bărbat neidentificat a comis o faptă similară.

Incidentul din judeţul Suceava a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3:25. Casiera unei soli de jocuri din cartierul Burdujeni a sunat la 112 anunţând că un bărbat necunoscut a intrat în sala de jocuri, într-un moment in care era singură şi sub ameninţare i-a luat o borsetă in care se afla suma de aproximativ 500 lei, potrivit news.ro.

„Femeia nu a suferit leziuni sau alte vătămări, iar după comiterea faptei bărbatul a fugit într-o direcţie necunoscută. S-a constituit în regim de urgenţă o echipa operativă complexă iar în urma măsurilor dispuse, o patrulă de poliţie de ordine publică a reuşit identificarea unui tânăr de 21 ani din municipiul Suceava, acesta fiind bărbatul bănuit de comiterea faptei. Tânărul a fost identificat la circa un kilometru de locaţia în care a fost săvârşită tâlhăria. În cadrul cercetărilor a fost recuperată şi borseta şi suma de bani sustrasă”, informează Poliţia judeţeană Suceava.

Sâmbătă, bărbatul se află în custodia poliţiştilor care derulează ancheta urmând a se dispune şi măsuri în privinţa sa. El este acuzat de comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată.

Acesta este al doilea caz de tâlhărie într-o sală de jocuri înregistrat în ultimele trei zile. Joi, poliţiştii maramureşeni au anunţat că fac cercetări pentru identificarea unei persoane care joi dimineaţă a ameninţat cu un cuţit pe angajata unei săli de jocuri din Vişeu de Sus şi a furat din seiful unităţii 10.000 de lei şi 200 de euro. Vânzătoarea nu a putut da multe detalii despre atacator, întrucât acesta avea o glugă pe cap.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 10-06-2023 12:04