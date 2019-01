Ce a făcut șoferul din Pitești, după ce și-a lovit socra cu mașina: "Se mai întâmplă"

Conflictele mocnite, din familiile româneşti au atins apogeul, la Piteşti, unde un bărbat de 30 de ani şi-a lovit intenţionat soacra cu maşina.

O cameră de supraveghere a surprins scena uluitoare, dar şi momentul în care ginerele cotrobăie în sacoşă victimei şi pleacă fără să-i pese, cu atât mai puţin, să o ajute.

Bărbatul este acum în arest, iar soacra a fost internată de urgenţă.

Imaginile au fost suprinse pe o stradă din Piteşti. Femeia în vârstă de 50 de ani merge liniştită alături de soţul ei dar la un moment dat un autoturism îşi schimbă brusc direcţia de mers şi intră direct în ea, vizibil cu intenţie, spun anchetatorii.

La volan era chiar ginerele victimei care a fost proiectată câţiva metri şi s-a prăbuşit pe asfalt. În timp ce soţul ranitei aleargă după ajutor cel care a provocat totul coboară.

Uluitor este că vinovatul caută ceva în sacoşa soacrei după care se urcă liniştit în autoturism şi îşi vede de drum. A fost prins însă în scurt timp.

Potrivit vecinilor femeia, care locuieşte în aceeaşi casă cu soţul, fiica şi ginerele, s-ar fi supărat pe tineri şi nu le mai gătea.

Alţii vorbesc despre neînţelegeri între cei doi tineri. Nimeni nu ştie însă cu adevărat ce anume a provocat furia ginerelui astfel încât să o calce cu maşina.

Vecină: "Doaaamne fereşte! Dar câte vezi la televizor. Mamă, ce să mai zicem ?! A înnebunit lumea !"

Reporter: Există motive pentru care un ginere să dea cu maşina peste soacra?

Vecină: Mai există, să ştiţi ... Şi eu am avut motive din astea. Mai bine să locuieşti singur, fără părinţi, fără socri, fără nimic."

Reporter: Ce părere aveţi ? Să-şi calce soacra cu maşina?

Vecină: E... aşa se mai întâmplă!

Vecin: Nu e niciun motiv s-o calci. N-ai cum s-o calci. Eu mai am soacra, dar nici n-aş călca-o.

Ranita a ajuns la spital şi are nevoie de 35 de zile de îngrijiri medicale.

Dr. Marius Pascu UPU Argeş: "A suferit o contuzie de şold şi o entorsă de genunchi şi în acest moment este în îngrijirea colegilor de la ortopedie şi urmează, din câte am înţeles, o investigaţie RMN ca să vadă ce intervenţie e necesară la genunchi."

Procurorii nu l-au crezut pe şofer când le-a spus că se afla întâmplător acolo şi a tras de volan după ce ar fi avut un junghi în spate.

Procuror Cătălin Arsene, purtător de cuvânt Parchetul Argeş: Au rezultat indicii conform cărora pe fondul unui conflict preexistent, bărbatul în cauză a lovit-o cu intenţie, cu autoturismul, pe soacra sa.

Pentru tentativa de omor calificat, ginerele răzbunător risca între 7 ani şi jumătate şi 12 ani şi jumătate de închisoare.

