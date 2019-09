Descoperirea uimitoare făcută de un bărbat din Bacău cu detectorul de metale

Au fost descoperite rămăşiţele unui soldat român din Primul Război Mondial. Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Dărmăneşti, județul Bacău, le-a descoperit cu ajutorul unui detector de metale.

Prima dată a observat casca, arma soldatului, o grenadă şi... muzicuţa soldatului.

Imediat după descoperire a anunţat autorităţile, iar specialiştii ISU au ridicat muniţia neexplodată pentru a fi distrusă.

Celelalte piese au fost trimise pentru evaluare la muzeul de istorie.

În urmă cu 2 luni, acelaşi arheolog de ocazie a mai descoperit şi rămăşiţele unui ofiter german, pe aceeaşi linie a frontului din urmă cu peste 100 de ani.

Barbatul din Dărmăneşti, județul Bacău era impreună cu un prieten, langa cimitirul internațional de la Valea Uzului. La aproape un kilometru distanță au făcut uimitoarea descoperire. Prima dată au găsit casca și apoi, cu ajutorul detectoarelor, au scos la suprafață restul obiectelor.

Citește și Descoperirea uriașă făcută cu detectorul de metale de doi vânători de comori din Bihor

Vasile Boboc: "Am văzut o cască. M-am uitat la ea şi am văzut că e un model francez, dată în dotarea armatei române. Am văzut un semn şi am scos baioneta, era lângă o piatră cu muşchi. Am mai detectat şi au început să iasă şi oasele la iveală. Am găsit o lingură am găsit cana de băut apa, am găsit o muzicuţă şi un pic mai la vale puşca şi muniţia."

De 6 ani de când o face pe arheologul amator, Vasile Boboc a descoperit mai multe obiecte care au ajuns în vitrinele muzeului de istorie.

Vasile Boboc: "Ne-am dat seama că este vorba despre un soldat român şi ne mândream că e eroul nostru necunoscut. Am făcut un monument în cinstea eroului necunoscut"

La faţa locului au ajuns şi poliţişti şi specialiştii în explozibili ai ISU care au ridicat elementele de muniţie.

Gabriela Ciobanu, IJP Bacău: "Muniţia identificată a fost ridicată în vederea distrugerii, iar fragmentele osoase pentru expertiza antropologică. Poliţiştii continua cercetările pentru stabilirea provenienţei bunurilor şi a materialelor în cauza"

În urmă cu 2 luni a descoperit rămăşiţele unui ofiţer german. Atunci a găsit fragmente osoase, elemente de uniformă şi un binoclu. Bărbatul a investit în aparatura de căutare 400 de euro.

Vasile Boboc: "Sunt autorizat, este înregistrat la IPJ Bacău şi cu el îmi fac hobiul. E un hobby mai special."

Arheologul amator, crede cu tărie că aceste frânturi de istorie trebuie expuse şi admirate de toţi cei care trec pragul muzeului de istorie.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!