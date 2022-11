Caz șocant în Iași. Un cal a fost găsit cu răni de secure şi fracturi atât de grave încât va fi eutanasiat

Animalul zăcea pe câmpul de la marginea satului, unde sunt duse animalele la păscut. Iar sătenii îl bănuiesc pe un vecin, care ar fi provocat, în trecut, şi moartea unei vaci. Poliția a deschis un dosar penal şi trebuie să lămurească lucrurile.

Calul zăcea pe imașul din sat, la câțiva metri de casa proprietarei. Femeia spune că și-a găsit animalul în agonie, cu o rană deschisă și fractură la un picior.

Proprietară: “Dimineaţa era aici, pe imaş, era bine, în picioare şi când am venit, era jos acolo, în faţa porţii lui. Şi m-am dus să văd ce are, a căzut, se simte rău şi am văzut că era cu piciorul rupt. (Reporter:Să fie o răzbunare?) Cred că da. (Reporter: V-a mai atacat animalele până acum?) Le-a mai atacat, dar nu am avut probe.”

Femeia a sunat la Poliție, iar un medic veterinar a examinat calul şi a tras concluzia că nu mai poate fi salvat.

În urmă cu puțin timp a fost ridicat de pe câmp și urmează să fie eutanasiat.

Femeie: “Calul îl folosea în gospodărie şi a dat şi atâţia bani, 2.500 de lei pierduţi. Căra apa, lemne, se hrănea cu el, în toate părţile îl lua. Îmi e foarte milă de el.”

Oamenii cred că un vecin le-a schingiuit calul. Însă bărbatul acuzat neagă totul.

Iulian Panțîru, presupusul agresor: “Eu, dimineaţa, la 6.30, am văzut animalul cum e în starea asta, era aici. Și a mea e rănită la un picior din spate, eu cred că s-au azvârlit unul pe altul, s-au lovit cu picioarele din spate. (Reporter: Domnii susţin că le-aţi atacat animalul cu o secure, topor, ceva.) Nu, nu. Mi-au spus că le-am omorât o vacă, după aia că le-am luat un porc. Pot să mă acuze, dacă nu am făcut eu, nu am săvârşit eu fapta de care mă acuză ei.”

Deocamdată, fapta este încadrată ca fiind comisă de autor necunoscut, dar s-ar putea schimba în infracțiunea de rănire cu intenție a animalelor, care se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă.

