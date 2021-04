Căutări febrile în Azuga. Un alergător de 39 de ani, dispărut de peste 24 de ore

Căutări febrile în Azuga. Un alergător de 39 de ani care a plecat la antrenament în urmă cu peste 24 de ore nu s-a mai întors acasă.

Zona pe care urma să o acopere este cunoscută pentru desele apariţii ale urşilor. Mai multe echipaje formate din salvamontişti, jandarmi, pădurari şi localnici au luat la pas pădurea, în speranţa că-i vor da de urmă. Vor cere în sprijin şi un elicopter.

Alexandru Cornel Crivat este cunoscător al muntelui şi iubitor de animale sălbatice. Apropiaţii povestesc că bate pădurile de la 10 ani. Obișnuiește chiar să ducă hrană pentru urși și căprioare.

În urmă cu o zi, tatăl lui l-a lăsat cu maşina la capătul potecii care duce către Clăbucetul Azugii. De acolo putea să o ia înspre cabana Susai sau să ajungă mai departe, spre staţiunea Cheia.

Elena Crivat, mama: „A plecat râzând cu taică-său ieri de dimineaţă. Sub nicio formă să fi făcut vreo prostie, are o prietenă, are... Ceva, ori urşii, că vin până în poartă, ori a căzut undeva, şi-a rupt un picior”.

Andrei Pintenaru, ghid montan: „Venea şi într-un picior acasă, nu e un om care să rămână pe munte şi să nu ştie unde se află. Știe fiecare centimetru pătrat”.

Elena Nica, cumnată: „Cred în tăria şi în puterea lui că se va întoarce acasă. Este un sportiv, este curajos, cunoaşte zona foarte bine”.

Tânărul avea telefonul la el, însă în zonă semnalul este slab. Putea totuşi să sune la 112 în caz de nevoie.

Inspector de poliţie Alexandru Ciriblan, comandantul Poliției Azuga: „La activităţi sunt angrenaţi şi patru câini de urmă. Continuăm verificările în zona împădurită”.

Alexandru Bartoiu, șef Salvamont Azuga: „Este o zonă foarte mare unde căutam acum. Este vorba de acul în carul cu fân. E teren accidentat, zăpadă, abrupt, vâlcele traversăm. Sperăm să îl găsim în viaţă, dar şansele sunt minime. Am găsit şi bârlog de urs, urme proaspete”.

Prietenii şi cunoscuţii spun că sportivul este în formă, cunoaşte foarte bine zona şi nu s-ar pune problema să se fi rătăcit.

Marius Ionuţ Anghel, partener de antrenament: „Noi urcam unde erau dealurile mai arupte şi coboram prin alte trasee. El m-a antrenat foarte mult ca să ajung şi eu campion naţional la atletism. Alergam în jur de 20 de km, 25, făceam antrenamente de anduranţă”.

Alexandru Crivat are 1 metru 70 înălţime şi circa 70 de kilograme. În momentul dispariţiei, purta o geacă de camuflaj, pantaloni închişi la culoare şi o căciulă de culoare deschisă.