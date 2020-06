"Câțiva centimetri și-i salvam pe toți". Decizia judecătorilor în cazul românului care și-a pierdut familia în Italia

Românul care și-a pierdut doi dintre copii, dar și părinții în tragicul accident de pe autostrada A1 din Italia a rememorat, în fața anchetatorilor, ultimele clipe înainte de tragedie, spunând că "au lipsit câțiva centimetri pentru a-i salva pe toți".

Plângând, șoferul de 30 de ani a povestit că tatăl său, care era pe locul pasagerului din dreapta, a fost cel care a strigat "Atenție", atunci când mașina se îndrepta spre TIR-ul oprit în refugiu.

Presa italiană a dezvăluit, luni, că românul a recunoscut că a adormit la volan câteva secunde, pentru că era extrem de obosit după ce condusese 30 de ore din România.

“Tatăl meu a strigat: Atenție! Atunci am deschis ochii și am văzut TIR-ul în față, am încercat să virez la stânga. Câțiva centrimetri și îi salvam pe toți“, a mărturisit Emil Ciurara în fața anchetatorilor.

Minivanul Volkswagen Sharan s-a izbit cu partea din spate dreapta în TIR-ul parcat, declanșând tragedia. O fetiță de 10 luni, un băiețel de 10 ani și părinții bărbatului au decedat pe loc. Fratele acestuia, de 14 ani, a fost rănit, la fel și soția lui.

"Megeam la Napoli, unde am rude. Pentru a lucra câteva luni. Eu mi-am scos copiii din mașină. Le-am văzut trupurile părinților mei pe asfalt", a mai povestit bărbatul potrivit corrierediarezzo.corr.it.

Anchetatorii au descoperit că românul nu consumase băuturi alcoolice și că avea permisul de conducere în regulă.

În urma audierii de luni, judecătoarea a dispus măsura arestării la domiciliu a lui Emil Ciurara, care a mărturisit că vrea să participe la funeraliile celor patru.

Potrivit sursei citate, românul riscă 21 de ani de închisoare, însă, dacă judecătorii decid că există circumstanțe atenuante, pedeapsa ar putea ajunge la 4 ani de închisoare.

Între timp, soția acestuia și fratele au ieșit din spital, starea lor fiind bună.