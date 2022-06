Câți bani s-ar economisi dacă s-ar instala panouri fotovoltaice pe acoperișurile publice din România

StirilePROTV

Dacă am monta panouri fotovoltaice pe acoperișurile instituțiilor publice din România, am putea să producem de 3 ori mai multă energie electrică față de cât consumă în prezent aceste clădiri.

Problema este că deși, fondurile alocate pentru asta de Comisia Europeană sunt uriașe, instituțiile statului, care ar trebui să dea un exemplu, NU se mobilizează. Greu găsești o școală, o primărie, ori un spital care să își ia energia gratuit, de la soare.

Clădirea baroului din Constanța este una dintre puținele instituții publice din țară care se bazeaza pe energie solară.

Decan Baroul Constanța: Peste 80% din consumul din 24 de ore este asigurat de această centrală fotovoltaică.

Din pacate, deși Bucureștiul este plin de clădiri administrative nu poate să fie dat exemplu.

Adunată, suprafața acoperișurilor instituțiilor publice din Sectorul 1, de exemplu, ar ajunge la aproape 139 de mii de metri pătrați. Dacă pe fiecare clădire în parte am monta panouri fotovoltaice, s-ar produce de două ori mai multă energie electrică decât au nevoie în prezent aceste instituții ca să funcționeze. Iar la final de an, s-ar economisi mai bine de 826 de mii de euro.

Lucrurile stau la fel peste tot în România. Un raport Greenpeace, care a analizat situația din 11 orașe arată că, dacă am profita de suprafețele de pe acoperișurile publice, am economisi într-un an peste 4 milioane de euro.

Greenpeace România: Există foarte, foarte mult potențial. În medie, din calculele noastre, există cam de trei ori mai mult potențial de producție de energie fotovoltaică, decât condumul acelor clădiri. Ne gândim ce ar însemna acest lucru pentru întreaga Românie. Energia aceasta poate fi consumată acolo, de respectivele clădiri, poate să fie injectată în rețea, poate fi vândută, dacă e vorba de capacități mari.

În conditiile în care curentul este tot mai scump energia solară a devenit soluția la îndemana în majoritatea țărilor. Costurile panourilor fotovoltaice au scăzut cu până la 95% între 2009 și 2020. Iar în ultimii ani s-au înmulțit și fondurile puse la dispoziție de diferite ministere pentru astfel de proiecte. Numai în ultimul an, mii de români s-au grăbit să își monteze panouri fotovoltaice.

Președintele Comisiei pentru energie: Într-un interval de 2 ani, de la 300 de rosumatori, astăzi, în momentul în care discutăm, suntem undeva la 14 mii de prosumatori.

Încă de anul trecut, primăriile și consiliile județene au la dispoziție 1,4 miliarde de lei pentru a reduce consumul de energie din clădirile publice. Numai că programul Administrației Fondului pentru Mediu se deruleaza prea lent. Abia săptămâna viitoare ar urma să înceapă evaluarea proiectelor depuse până acum.