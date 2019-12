Câți ani va executa de fapt atacatorul de la mall-ul din Brăila din pedeapsa de 33 ani

După ce a furat o maşină, a condus băut şi a spulberat cu rea intenţie zece oameni nevinovaţi în faţa unui mall din Brăila, Marius Parfenie, un tânăr de 21 de ani, a primit acum o pedeapsă record!

Prima instanţă l-a condamnat la 33 de ani de închisoare. Înainte de a fura autoturismul, individul l-a înjunghiat pe proprietarul care pusese maşina în vânzare. Magistraţii au decis ca tânărul trtebuie să răspundă pentru un cumul de infracţiuni.

Marius Valentin Parfenie a aflat, miercuri, decizia judecătorilor care l-au găsit vinovat de atacul din parcarea unui mall din Brăila.

Georgiana Streche, purtător de cuvânt la Tribunalul Brăila: „Inculpatul a primit un cumul de pedepse pentru 3 infracțiuni de tentativa de omor fiind vorba despre 12 victime, infracțiunea de tâlhărie calificată conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, infracțiunea de părăsire a locului accidentului, de distrugere și cea de tulburare a liniștii publice. "

Parfenie a primit 33 de ani, o lună și 10 zile de închisoare de închisoare însă va executa 30 de ani - pentru că aceasta este pedeapsa maximă posibilă în România.

Bărbatul a înjunghiat un om de la care ar fi vrut să cumpere o maşină, apoi s-a urcat la volanul autoturismului şi a dat peste doi oameni care se aflau într-o staţie de autobuz. Şi-a continuat cursa până în parcarea mall-ului - unde a intrat în plin în alte 10 persoane, printre care şi copii.

Victimele sunt şi acum marcate de cele întâmplate.

Dorin Calu, victimă: „Eram 3 inși, un alt coleg s-a îndepărtat un pic de noi, șansa lui, a scăpat nevătămat, colegul doar ce a strigat, băi vedeți că asta intra în noi, eu am apucat să mă întorc, am văzut maşina, am primit lovitura şi de atunci... Mi-am revenit la spital. Am stat şi prin spitale şi la pat luni de zile„.

Marian Furtună, victimă: „Când aia m-a luat prin spate, m-a aruncat, două zile am fost în comă profundă, apoi mi-am revenit, apoi m-a dus la Bucureşti după o săptămână. Diagnosticul, mâna stângă ruptă, piciorul stâng rupt, şi la cap, se vede, semnele pe care le am pe faţă, pe nas, tot a fost distrus".

Parfenie a declarat anchetatorilor ce voia să facă.

"Scopul final şi declarat chiar de inculpat al acţiunilor sale a fost acela de a extermina cât mai mulţi români, care nu se circumscriu ideii sale de calitate umană, aşa cum inculpatul a văzut că sunt oamenii în Suedia, de exemplu", au notat procurorii.

Atunci când a fost prins de martorii atacului, Parfenie a strigat că trebuie să curgă sânge. El a fost supus şi unei expertize medico legale care a stabilit că era băut atunci când a comis faptele, dar că avea discernământ.

Cu toate că iniţial anchetatorii au încadrat fapta la act terorist, ulterior, judecătorii au schimbat acuzaţiile în tentativa de omor, tâlhărie.

Pe lângă pedeapsa la închisoare, Marius Valentin Parfenie trebuie să plătească victimelor despăgubiri de aproape 180.000 de euro.