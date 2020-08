Categoriile cele mai expuse la infectarea cu COVID-19 în România. Tătaru: "Rămâne să vedem evoluţia"

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat sâmbătă, la Iaşi, că rata de infectare cu noul coronavirus este mai mare în judeţele unde este dezvoltat turismul, dar şi acolo unde sunt mulţi navetişti.

"Avem în acest moment mai multe infectări în Argeş, Dâmboviţa, Prahova. În general acolo unde sunt activităţi economice, transport navetişti intrajudeţean sau interjudeţean. Pe locul trei ar fi turismul. În celelalte regiuni, majoritatea sunt din turism", a declarat ministrul Sănătăţii la Iaşi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Oficialul a mai menţionat că din evaluarea făcută în ultimele trei zile la nivel naţional reiese că în 15 judeţe era în creştere rata infectărilor.

"Erau şase din Transilvania, şase din Muntenia, trei din Moldova, şapte erau în staţionare, şi 19 erau în scădere. Rămâne să vedem evoluţia", a precizat ministrul Sănătăţii.

Potrivit acestuia, numărul mare de infectări se datorează faptului că nu au fost respectate regulile de distanţare socială şi normele de protecţie.

"În 15 mai am intrat în stare de alertă şi am început măsurile de relaxare. Am relaxat cu măsuri uşoare, uşor controlabile. Odată cu deschiderea teraselor, am avut ordine comune, ministrul Sănătăţii cu ministrul de resort. Indiferent că este ministrul Turismului, ministrul Sportului, că a fost ministrul Educaţiei, am avut ordine comune care specificau foarte clar şi normele de aplicare în momentul desfăşurării acestor activităţi. Şi-au asumat, şi cei din HoReCa, şi cei care îşi desfăşurau alte activităţi economice, respectarea acestor reguli. Dacă aceste reguli se respectau, nu aveam probleme şi nu aveam o creştere accentuată a transmiterii în comunitate, sau aveam o creştere care era controlabilă. În momentul în care nu s-a respectat acest lucru, şi aţi văzut şi dumneavoastră ce se întâmplă şi pe litoral, avem o transmitere. Litoralul este o zonă în care populaţia vine, îşi petrece o săptămână, se infectează, se reîntoarce în judeţele de baştină, şi acolo putem vedea creşterile", a explicat Nelu Tătaru.

Solicitare de 10 milioane de doze de vaccin anti-COVID

Nelu Tătaru a mai anunţat că a făcut solicitat Uniunii Europeană zece milioane de doze de vaccin pentru COVID-19, în momentul în care va fi disponibil.

“Am făcut o solicitare de 10 milioane. Am vrut să asigurăm măcar pentru 50% din populaţie. Să vedem cât vom primi de la nivelul Uniunii Europene din această cantitate cerută”, a declarat ministrul Sănătăţii în cadrul unei conferinţe de presă.

El a precizat că în primul rând vor fi vaccinaţi cei care fac parte din categoriile cele mai expuse.

