Catastrofă aviatică, simulată pe aeroportul din Târgu Mureş. S-a declanşat Planul Roşu

Un avion cu 120 de pasageri la bord a ratat aterizarea pe aeroportul din Târgu Mureș, așa că a fost activat planul roșu de intervenție. Din fericire, totul a făcut parte dintr-un exercițiu de testare a planurilor pentru situații de urgență.

O aeronavă cu 120 de pasageri la bord care a ratat aterizarea, un incendiu izbucnit imediat după impact şi un colet suspect în parcarea pentru clienţi a fost scenariul celui mai amplu exerciţiu desfăşurat pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, în noaptea de joi spre vineri, conform autorităţilor locale.

"Trimestrial vom organiza exerciţii de intervenţie pe Aeroportul Transilvania din Târgu Mureş. (...) Am mobilizat toate forţele din municipiu, de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Ministerul Apărării şi de la alte structuri care fac parte din Comandamentul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Au fost mobilizate 29 de mijloace tehnice de intervenţie, din toate categoriile pentru a putea interveni în orice situaţie. Au participat peste 100 de persoane şi în acelaşi timp, având mai multe victime, am alarmat şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă pentru a fi primiţi răniţii. Pe Aeroport am amenajat un punct de triere (...) şi, în funcţie de rănile pe care le-au suferit, au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Intervenţia, fiind una de amploare, am mobilizat şi echipajele ISU Sighişoara, Târnăveni şi Reghin şi au ajuns în timp", a declarat prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit prefectului, conform planului de intervenţie realizat în comun cu conducerea aeroportului, imediat după alarmare şi declanşarea Planului Roşu, toate mijloacele care erau în locaţiile obişnuite au ajuns la locul "accidentului" în timpii planificaţi într-o asemenea situaţie.

"Având în vedere că nu demult s-a redeschis Aeroportul Transilvania, periodic Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă organizează exerciţii imaginare pe diferite speţe, în vederea testării şi capacităţii noastre de a interveni la un accident pe aeroport, dar şi testarea personalului unităţii aeroportuare. În această seară colegii noştri de la ISU Mureş au imaginat un exerciţiu, respectiv o ratare a aterizării, cu persoane care au suferit răni în urma aterizării greşite. S-a făcut o intervenţie în trei trepte pentru a salva oamenii răniţi", a precizat Mirecea Duşa.

Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş, colonel Călin Handrea, a precizat că exerciţiul de pe Aeroportul Transilvania a fost unul de cooperare cu implicarea tuturor forţelor care trebuie să gestioneze situaţiile de urgenţă de acest tip.

"Am convocat mai devreme Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru ca în momentul declanşării Planului Roşu să fim şi noi aici să vedem cum se desfăşoară, cum se descurcă atât forţele care sunt pe Aeroport - Serviciul privat pentru Situaţii de Urgenţă şi, ulterior, forţele care vor veni în sprijin, ISU, partea medicală, SAJ, Jandarmeria, Poliţia şi toţi care sunt cu atribuţii în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Vor fi mai multe etape, prima situaţie tactică este privind ratarea aterizării unui avion, avionul are la bord 120 de persoane, dintre care în mare parte au fost deja evacuate până la sosirea forţelor, ulterior cele care au rămas surprinse în aeronavă vor fi evacuate inclusiv cu autospeciala de descarcerare. Mai există o situaţie tactică în care se aprinde o parte din aeronavă şi va trebui să intervenim pentru stingerea ei şi a treia situaţie tactică, un colet suspect în zona parcării", a arătat colonelul Handrea.

Directorul Aeroportului Transilvania Târgu Mureş, Peti Andras, a spus că, în urmă cu doi ani, conducerea Consiliului Judeţean Mureş şi cea a unităţii aeroportuare şi-au stabilit ca obiectiv creşterea siguranţei în exploatare pe Aeroportul Târgu Mureş, pentru pasageri.

"În primă etapă, s-a realizat lucrarea fără de care nu s-ar putea dezvolta pe termen lung aeroportul, după 50 de ani de la darea în exploatare, acesta s-a reînnoit, are suprafeţe de mişcare care răspund nevoilor de astăzi şi nevoilor de mâine. În asigurarea creşterii nivelului de siguranţă am considerat important, necesar şi obligatoriu să îndeplinim cerinţele de certificare şi realizarea unui exerciţiu în full schema cu implicarea tuturor instituţiilor statului care au atribuţii în cazul unei situaţii de urgenţă. Exerciţiul nostru simulează un accident aviatic, combinat cu un colet suspect care se găseşte în zona publică, în parcarea aeroportului. Din cei 120 de pasageri ai avionului, 60 de persoane au suferit diferite leziuni", a subliniat Peti Andras.

El a precizat că acest exerciţiu simulează un caz real, întrucât toate procedurile de lucru sunt puse în aplicare şi fiecare moment este bine documentat, în urma unei pregătiri temeinice.

"De cel puţin de trei luni pregătim acest exerciţiu, este un exerciţiu de o anvergură fără precedent, chiar am identificat situaţii care să ne îngreuneze intervenţia, tocmai pentru a atesta capacitatea de intervenţie şi capacitate de reacţie într-o asemenea situaţie. A mai fost un exerciţiu de acest gen, dar nu de asemenea anvergură şi asemenea complexitate şi nu a fost pe timp de noapte, în anul 2015", a menţionat Peti Andras.

