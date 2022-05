Cătălin Drulă şi-a lansat oficial candidatura la şefia USR

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a anunţat, sâmbătă, că şi-a lansat oficial candidatura la preşedinţia formaţiunii.

Cred că USR are nevoie de organizare, energie şi o mână hotărâtă pe volan. Şi că sunt persoana potrivită pentru asta", a afirmat el. Drulă a menţionat că USR a "pus bazele modernizării României pe următorul deceniu înainte să fim scoş­i de la guvernare de cel mai mare trădător al electoratului de dreapta". În viziunea sa, USR trebuie să lupte pentru un stat "suplu", iar partidul "nu e locul de joaca al unor sau altora".

"Astăzi mi-am lansat oficial candidatura pentru preşedinţia USR. Am demonstrat că sunt omul faptelor. Livrez rezultate concrete, nu bla-bla steril. Vorbesc deschis, critic des şi laud la fel. Şi mereu o fac sincer şi fără ocolişuri. Cred că USR are nevoie de organizare, energie şi o mână hotărâtă pe volan. Şi că sunt persoana potrivită pentru asta", a scris Drulă, sâmbătă, pe Facebook.

El a susţinut că USR este acum cel mai mare partid de opoziţie.

"Singurul partid liberal din România. Dar lupta pentru destinul României va fi una grea. Suntem noi şi colosul PSD-PNL. Şi în joc este modernizarea ţării noastre. În aceşti ani am învăţat că politica este un joc de echipă. Vedetismul şi politica pe persoană fizică nu produc rezultate durabile. Puterea unui partid de a schimba societatea vine din organizare. Iar democraţia nu poate funcţiona fără încredere, respect şi delegare. Le-am cerut colegilor mei să-mi acorde încrederea de fi liderul acestei construcţii frumoase, ce poartă numele USR", a adăugat Cătălin Drulă.

Liderul interimar al USR a afirmat că leadershipul "înseamnă să-ţi pese".

"Şi vreau să explic ce înseamnă pentru mine leadership: înseamnă să-ţi pese. Să crezi în ce faci. Să fii sincer cu tine şi cu cei care ţi-au dat încrederea. Să nu te fereşti de responsabilitate şi să nu abdici. Să conduci. Volanul e acolo, trebuie doar să vrei să pui mâna pe el şi să-ţi pese de pasageri", a arătat Drulă.

Care este viziunea lui Drulă

El a prezentat care este viziunea sa, într-un document transmis presei.

"În 2016, USR a devenit partid parlamentar. În 2020, ne-am dublat rezultatul electoral. În 2024 trebuie să creş­tem. Din nou. O datorăm alegătorilor noş­tri. O datorăm membrilor noş­tri. O datorăm României", a afirmat Drulă, în programul său.

El a adăugat că ideologia USR este liberală, modernă.

"Noi suntem cei care apără democraţia, libertatea de exprimare, drepturile individuale ş­i vrem un control civil real asupra serviciilor secrete. Noi susţinem antreprenoriatul ş­i înţelegem că fără mediul privat n-ar exista un buget pe care să-l cheltuiască Statul. Suntem singurii care, în perioada guvernării, am redus aparatul birocratic al statului. Noi am cheltuit banul public eficient ş­i responsabil. Am pus bazele modernizării României pe următorul deceniu înainte să fim scoş­i de la guvernare de cel mai mare trădător al electoratului de dreapta. Ne-am luptat cu grupuri de interese, am aplicat politici publice liberale, care să ofere oamenilor ­şansa de dezvoltare pe care o merită. Am fost incomozi vechiului sistem clientelar şi vom fi în continuare", a arătat Drulă.

El a menţionat că USR va lupta pentru un stat "suplu", care să îi servească pe cetăţeni, şi va moderniza România.

"Ne opunem abuzurilor proferate de colosul PSD-PNL. Atacăm decizii aberante ş­i oferim soluţiile liberale, modernizatoare. Da, acuzăm atunci când trebuie, dar nu sunt vorbe goale aruncate în spaţiul public. Avem mereu alternative funcţionale, eficiente şi simple la problemele grave cu care se confruntă România", a susţinut el.

Liderul interimar al USR a adăugat că nu va accepta "ca cineva să mintă în conferinţe de presă că partidul se prăbuş­eş­te, doar ca să ducă bătălii interne".

"USR nu e locul de joacă al unor sau altora. USR este un partid cu structuri şi ierarhii clare, care lucreaza împreună pentru binele României. Nu există lumi paralele în care unii visează că pot dubla procese electorale în afara statutului. Nu voi permite - indiferent de funcţia unuia sau altuia - ca munca a zeci de mii de membri să fie târâtă prin noroi pe altarul orgoliilor nejustificate", a punctat Drulă.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, afirma, în aprilie, că în luna octombrie fomaţiunea politică va avea Congres.