Cât poate să câștige un tânăr care nu are diplomă de bacalaureat

În mod normal, liceul constituie o etapă intermediară, în care studiile au un caracter mai general și nu sunt decisive pentru cariera aleasă.

Specializările pentru o viitoare carieră vin în facultate, însă ce faci atunci când vrei un job bun, dar nu ai examenul de bacalaureat ? Și mai ales, la ce salariu se poate aștepta o persoană care nu are diplomă de absolvire a studiilor liceale.

Opțiuni există, iar pe piața muncii experiența profesională este de multe ori mai valoroasă ca studiile în domeniu. Însă pentru a accesa poziții de management, coordonare sau poziții de specialiști, studiile universitare sunt obligatorii, conform BestJobs.

Unde te poți angaja dacă nu ai examenul de bacalaureat?

Pe BestJobs sunt multe poziții active unde sunt cerute studii medii, adică 12 clase absolvite, indiferent dacă sunt sau nu finalizate cu o diplomă de bacalaureat.

Operator call-center/relații cu clienții

Abilitățile căutate de către angajatori sunt cele soft precum abilitățile de organizare, comunicare și prezentare, capacitatea de a lucra în echipă sau inițiativă. Totodată cunoașterea limbii engleze sau a unei alte limbi străine prezintă un avantaj la angajare și în unele cazuri o ofertă salarială mai mare.

Un operator call center câștigă lunar între 400 și 800 de euro iar multe anunțurile de angajare oferă și posibilitate de a lucra remote, de acasă.

Casier

Pentru un astfel de job ai nevoie de cunoştinţe operare PC, capacitate de învăţare, flexibilitate, spirit de echipă, motivaţie de a-ţi face treaba cât mai bine, integritate și un bun nivel de comunicare.

Salariul lunar este între 600 și 800 de euro pentru un program de 8 ore.

Consultant vânzări

Un Consultant vânzări derulează activități de vânzare de produse și servicii în magazine. Pentru un astfel de job ai nevoie de abilități de comunicare și să-ți placă să interacționezi cu oamenii, să asculți activ, să le înțelegi nevoile și să oferi soluții.

Salariul lunar este între 500 și 700 de euro, la care se adaugă bonusuri în funcție de performanță.

Curier



Pentru un job de curier ai nevoie de permis conducere categoria B, cu 1-2 ani experiență, și studii medii finalizate. Te ajută și abilitățile de organizare și capacitatea de a lucra sub presiune.

Salariul lunar este 400 - 1300 de euro, în funcție de orele de lucru și performanță.

Agent de pază

Sunt poziții căutate la nivel național, tot ce ai nevoie este un atestat de pază și în unele cazuri o adeverință de la medic că ești apt fizic pentru activitatea zilnică.

Salariul lunar este 400 - 600 de euro lunar.

Operator producție



Dacă ai îndemânare și pricepere în manevrarea instrumentelor de lucru atunci un job de operator de producție este o alegere bună.

Salariul este între 400 - 600 de euro lunar iar printre beneficii se numără transportul asigurat și tichete de masă.

Șofer profesionist

Dacă șofatul este una din pasiunile tale, atunci un job de șofer profesionist poate fi o opțiune în alegerea unui traseu profesional. Îți trebuie permis de conducere categoria B/ C/ E, atestat transport marfă și card tahograf, un cazier curat, fără antecedente penale.

Un șofer profesionist în țară câștigă undeva la 800 - 1000 de euro lunar, iar un șofer profesionist în comunitatea europeană poate ajunge la un salariu de 2800 - 3000 de euro.

Operator introducere date

Este un job în departamentul contabil pentru care nu ai nevoie de studii superioare, ci de cunoștințe operare PC (Word, Excel, e-mail), atenție la detalii și dexteritate.

O astfel de poziție este plătită cu un salariu lunar de 400 - 550 de euro lunar.

Ospătar

Un job de ospătar poate fi o variantă bună dacă ești sociabil și îți place să interacționezi cu oamenii. Dacă deții și un atestat profesional în domeniu, ai din start un avantaj la angajare.

Salariul lunar este între 500-700 de euro, la care se adaugă venituri din bacșiș.

Manipulant marfă

Pentru o astfel de poziție ai nevoie de o condiție fizică bună, îndemânare și simț practic. Oferta salarială este între 450 - 600 de euro lunar.

Scădere a numărului de candidați la Bacalaureat

La examenul din acest an s-au înscris puțin peste 126.000 de absolvenți, dintre care peste 15.000 din promoțiile anterioare, dar sunt tot mai puțini candidați. Din cei aproximativ 150.000 de elevi care au finalizat liceul cu 20% mai puțini față de anul trecut, la examenul de Bacalaureat 2022 s-au înscris puțin peste 111.000 și 15.000 din promoțiile anterioare.

„Numărul celor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic în istoria post-decembristă a României, și înainte de 89 aveam, de asemenea, un număr mult mai mare. Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la Bacalaureat. Anul ăsta avem doar 126.000. Și vorbesc și despre promoția curentă și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012 am avut constant peste 200.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Aproape 50.000 de locuri de muncă disponibile

În prima parte a anului 2022, potrivit Institutului Naţional de Statistică, erau disponibile 47.300 de locuri de muncă, în creștere cu aproape nouă mii față de aceeași perioadă din 2021. Anul acesta, sectorul bugetar a însumat aproape 23% din totalul posturilor vacante.

Şi la târgurile de profil, instituţiile de stat au venit cu o mulţime de oferte. Urmează în clasament industria ospitalităţii, construcţiile şi serviciile.

Mihaela Mitrila, manager de HR: „Avem poziții în recepție, ospătari, ajutor de ospătar. Problema e că nu sunt doritori. Oamenii vin, se uită, iau numerele de contact și pleacă mai departe. Din păcate, este o mare criză a locurilor de muncă.”

Salariul pe lună pentru un muncitor necalificat este de 2.500 de lei pe lună în mână, cu bonurile de masă incluse. Un zugrav calificat poate să primească 3.000 - 4.000 de lei net.

Cei fară studii superioare se pot angaja muncitori necalificați, confecționeri textile, lucrători cormericali, casieri sau electricieni. Cei care au absolvit o facultate au o şansă în economie, inginerie, electronică sau programare.

Salariul minim diferențiat pentru studii superioare, care era de 2.350 de lei, a dispărut în 2022, conform avocatnet.ro.

