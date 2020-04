Cât plătește statul pentru un test de depistare a coronavirusului. Anunțul Gabrielei Firea

Gabriela Firea a precizat vineri că nu poate oferi o dată exactă în ce priveşte momentul în care va începe testarea bucureştenilor şi a menţionat că preţul celor două teste necesare unei persoane este de aproximativ 80 de lei.

"Un test antigen plus un test anticorpi, deci cele două teste necesare atât pentru medici cât şi pentru persoanele care intră în eşantionul pe Bucureşti, ar costa 30 de lei plus 50 de lei, cam 80 de lei. Maximum 100 de lei, în funcţie de furnizor şi de numărul de teste comandate. Noi, la Primărie, am comandat mai multe: 4.000 - 5.000'', a declarat Firea, la un post de televiziune, potrivit Agerpres.

''O primărie de sector a comandat pentru o mie de persoane, spre exemplu, şi atunci e clar că a variat puţin preţul, pentru că s-a făcut o comandă mai mică. Dar pentru o singură persoană este nevoie de cele două teste: de anticorpi - din picătura de sânge, care vorbeşte despre faptul că acea persoană a trecut sau nu printr-o infecţie cu coronavirus de tip nou şi testul antigen clasic, care trebuie dus la aparatul Real Time PCR, probă luată prin exudat faringian şi nazal", a adăugat aceasta.

Primarul general a adăugat că în prezent se lucrează la eşantionul de persoane testate pentru municipiul Bucureşti şi că în câteva zile ar urma să vină testele necesare, dar nu a dorit să avanseze o dată certă, având în vedere că furnizarea echipamentelor nu depinde de Primăria Capitalei.

Ea a menţionat că la Institutul "Matei Balş" a sosit deja un set de teste, precum şi faptul că PMB a încheiat contracte cu companii din Belgia şi Austria, fiind vorba de teste certificate conform normativelor internaţionale şi europene.

10.500 de bucureșteni testați

Gabriela Firea a arătat că Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a comandat alte 6.000 de teste dedicate cadrelor medicale, solicitările provenind în special de la spitalele Victor Babeş şi Matei Balş. Această comandă a fost făcută însă înaintea celei pentru testele destinate eşantionului de 10.500 de persoane.

Pe 26 martie, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, anunţa că în Bucureşti va fi testat un eşantion de 10.500 de persoane, în cadrul unui studiu ştiinţific pentru depistarea celor infectaţi cu noul coronavirus, din dorinţa de a preveni astfel formele severe de boală.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, recent, că MS nu va cheltui bani pentru testarea pe care intenţionează să o deruleze Primăria Capitalei împreună cu Institutul de Boli Infecţioase 'Matei Balş' şi Institutul Naţional de Sănătate Publică. De asemenea, întrebat, într-o emisiune televizată, dacă proiectul poate fi realizat fără acordul ministerului, el a spus că "poate fi realizat în măsura în care şi-l asumă Primăria Capitalei".

