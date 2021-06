Câștigătorii Premiilor Gopo 2021. "colectiv" a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj

Documentarul "colectiv", de Alexander Nanau, a primit premiul Gopo pentru cel mai bun lungmetraj, la gala ce a avut loc marţi seară, la Amfiteatrul "Mihai Eminescu" din Capitală.

"colectiv" este primul film românesc nominalizat la Oscar - pentru "cel mai bun documentar" şi "cel mai bun film într-o limbă străină". Realizatorii documentarului au adus, pe scenă, un omagiu victimelor incendiului din clubul Colectiv. Alexander Nanau, care nu a fost prezent la eveniment, a primit, de asemenea, premiul Gopo pentru cea mai bună regie.

Prezentatorul - actorul Adrian Nicolae, a avut mai multe intervenţii în cadrul galei, când a comparat filmul românesc cu ursul carpatin, pentru că "ambele sunt ocrotite de statul român", cu un câine şchiop care "cum - necum merge înainte" sau cu cuplu interetnic, pentru că "se vede mai des la Cluj".

Un moment emoţionant a fost când actriţa Manuela Hărăbor i-a oferit premiul pentru întreaga carieră tatălui ei, Enache Hărăbor. "Aduceţi-vă tot timpul aminte că în urma dumneavoastră au fost oameni precum tatăl meu (...) De la el am învăţat demnitatea, bunul simţ, modestia", a afirmat aceasta, transmite Agerpres.

Elvira Deatcu a vorbit despre importanţa modestiei în industria cinematografiei. "Să ne păstrăm smerenia, pentru că este foarte importantă în această profesie", a spus aceasta.

Doina Levintza şi-a mărturisit iubirea pentru actorii de film şi de teatru. "Să nu credeţi că mă las, mai am încă de făcut multe", a spus ea la primirea premiului pentru întreaga carieră.

Premiile acordate la Gala Gopo sunt următoarele:

Cel mai bun film de lungmetraj: "colectiv", de Alexander Nanau

Cea mai bună regie: Alexander Nanau, pentru filmul "colectiv"

Cel mai bun actor în rol principal: Mihai Călin, pentru rolul Nicu Holban din filmul "5 Minute"

Cea mai buna actriţă în rol principal: Diana Cavallioti, pentru rolul Liliana Calomfir din filmul "5 Minute"

Cel mai bun actor în rol secundar: Emanuel Pârvu pentru rolul Coman din filmul "5 Minute"

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Elvira Deatcu, pentru rolul Maria Holban din filmul "5 Minute"

Cel mai bun scenariu: Dorian Boguţă şi Loredana Novak pentru filmul "Urma"

Premiul Romanian Society of Cinematographers (RSC): Pătru Păunescu, pentru "Bunic şi nepot"

Cea mai bună imagine: Oleg Mutu pentru filmul "Dragoste 2. America"

Cel mai bun montaj: Alexander Nanau, George Cragg şi Dana Bunescu pentru filmul "colectiv"

Cel mai bun sunet: Tom Weber, Andreas Muhlschlegel şi Lukas Moudry, pentru filmul "Acasă"

Cea mai bună muzică originală: Marius Leftărache, Matei Stratan şi Cristina Chiosea pentru filmul Urma

Cele mai bune decoruri: Irina Moscu pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Cele mai bune costume: Mălina Ionescu, pentru filmul "Urma"

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură: Bianca Boeroiu şi Domnica Bodogan, pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Cel mai bun film de debut: "Acasă", de Radu Ciorniciuc

Cel mai bun documentar: "Acasă", de Radu Ciorniciuc

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "În noapte", de Ana Pasti

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "Moartea şi cavalerul", de Radu Gaciu

Cel mai bun scurtmetraj documentar: Cerbul a trecut prin faţa mea, de Vlad Petri

Tânără speranţă: Alma Buhagiar, pentru regia scurtmetrajului "Împreună"

Cel mai bun film european: "Sorry We Missed You/ În absenţa dvs." de Ken Loach (Franţa - distribuitor: Independenţa Film)

Premiile au fost acordate în urma votului a peste 600 de profesionişti din industria cinematografică.

Premiul Publicului pentru filmul cu cel mai mare succes de box office a fost acordat producţiei "Miami Bici", regizată de Jesus del Cerro (553.941 de spectatori şi încasări de 11.610.679 de lei).

Actorul Costel Constantin a fost distins cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră, iar scenografa şi realizatoarea de costume Doina Levintza a fost omagiată cu Premiul pentru Întreaga Activitate. Două premii speciale pentru carierele lor deopotrivă excepţionale şi îndelungate au fost acordate criticului de film Magda Mihăilescu şi sculptorului machetist Enache Hărăbor.

În total, 16 producţii româneşti lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2020 au fost nominalizate la 21 de categorii, filmele cu cele mai multe nominalizări fiind: "Urma" (12 nominalizări), "Ivana cea groaznică" (12 nominalizări), "Tipografic majuscul" (10 nominalizări), "Acasă" (7 nominalizări) şi "5 minute" (7 nominalizări).

În cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Gopo au fost incluse trei momente muzicale speciale pregătite de trupa Om la lună, muzicianul şi culegătorul de folclor Bogdan M. Simion şi violoncelistul Andrei Cavassi.