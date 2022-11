Căștigătoarea Miss Univers 2017, prezentă în România pentru o cauză umanitară: Copiii săraci vor primi haine de iarnă

100.000 de copii din estul Europei vor primi câte o pereche de cizme acum, la început de iarnă. Încălțămintea este donată de un român care s-a stabilit în urmă trei decenii în Statele Unite.

Frumoasa tânără de 27 de ani s-a dedicat actelor de binefacere după ce a fost desemnată câștigătoarea concursului Miss Universe, acum cinci ani.

Demi Tebow, Miss Univers 2017: „Imaginați-vă cum e să stai într-o școală fără să ai nici măcar picioarele încălzite. Cum te poți concentra? Cum te poți strădui să fii cel mai bun? Sper ca cizmele să îi ajute pe copii să fie cei mai buni”.

Cizmele vin din partea unui român stabilit în Statele Unite, care a pus bazele unei afaceri cu încălțăminte. La fiecare pereche vândută donează alta unui copil sărman. A ajutat astfel copii din peste 30 de țări din toată lumea.

Samuel Bistrian, președintele Fundației Roma Sub: „Este o onoare pentru mine să fiu în România încă o dată, în țara în care m-am născut și să o aduc pe Demi este o mare onoare. Am crescut în România și, când am avut șase ani, am primit prima mea pereche de cizme. La opt ani, comunismul a căzut și am avut oportunitatea să ne mutăm în Statele Unite ale Americii”.

Demi Tebow, Miss Univers 2017: „Sper, de asemenea, ca încălțămintea nu doar să fie un obiect fizic, ci să le dea și speranță. Speranța că sunt iubiți, că sunt prețuiți, că există un plan și un țel măreț pentru viața lor”.

Cizmele vor ajunge în România și în alte țări din Estul Europei, precum Ucraina, Moldova și Polonia.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 23-11-2022 07:56