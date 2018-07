Case înghiţite de nămol şi pietriş. Imagini cutremurătoare cauzate de inundații în Moldova

În Moldova, sute de oameni încearcă să facă faţă necazurilor, pricinuite de inundaţiile devastatoare.

În comuna Valea Moldovei din Suceava un bărbat a fost luat luni de curenţii râului din apropiere. Cu puţin timp înainte, alţi săteni l-au văzut în timp ce aduna lemne din apă.Omul este căutat acum, cu scafandri.



În Neamţ, un bărbat de 58 de ani din comuna Girov este dat dispărut de vinerea trecută. Cea mai gravă situaţie este în judeţul Neamţ, în comuna Farcașa, unde peste 200 de gospodarii au fost inundate.

Autorităţile din judeţul Neamţ spun că, în ultimele 24 de ore, numărul comunelor şi al localităţilor afectate de inundaţii a crescut de la 21 la 46. În Farcașa se lucrează din greu cu excavatoarele, la refacerea drumului comunal, distrus de viituri.

Rămaşi fără apă potabilă şi fără alimente, oamenii sunt disperaţi. Spun că nu au mai văzut aşa ceva niciodată.

Peste 300 de oameni au dormit la rude sau vecini, noaptea trecută, după ce au fost evacuaţi în ultimele zile de cei de la ISU. Casele lor sunt pline de mal.

Reporter: E plină casa cu bolovani, cine v-a ajutat?

Localnic: M-a ajutat vecina, ne trebuie nişte bărbaţi să ne ajute.

Reporter: A venit cineva de la primărie să vă ajute?

Localnic: Nu,nu.

Imaginile sunt cutremurătoare. Case înghiţite de nămol şi pietriş şi, peste tot, speranţele spulberate ale oamenilor.

Localnic: "S-a uitat un domn ieri, trimis de domnul ministru al Dezvoltării, s-a uitat aici, dar nu a intrat, nu avea cum, era în pantofi. Mi-a promis că mă poate ajuta, nu ştiu când şi cum."

În tot acest timp, autorităţile par, deocamdată, depăşite de situaţie.

Vasile Gheorghiu, primar comună Farcașa, Neamț: Am dus apă, conserve la oameni. Am fost luaţi pe nepregătite. Un asemenea fenomen nu am mai văzut. Am vorbit şi pe la centru, or să vină, dar în zilele următoare.

Reporter: Sunt oameni care au în case mâl, pietre? Ce faceţi?

Vasile Gheorghiu: O să vedem.

După Neamţ, în Bacău inundaţiile au provocat cele mai multe stricăciuni. Sunt afectate 22 de localităţi şi comune. Cel mai rău este Slănic Moldova. Aici s-a umflat pârâul Slănic şi au fost scurgeri de pe versanţi care au distrus mai multe gospodarii. Acum, peste 60 de militari sunt în teren şi se lucrează în 7 localităţi pentru evacuarea apei din curţi, beciuri şi fântâni.

Viiturile formate în nordul ţării coboară periculos spre sud. Siretul curge cu o viteză uimitoare şi rupe bucăţi din maluri. Aproape de Galaţi, răul a desprins un ponton la care erau legate mai multe bărci. Unele ambarcaţiuni au fost scufundate, altele purtate de curenţi şi distruse.

Siretul ameninţă să iasă din albie, aşa că pompierii, jandarmii şi angajaţii de la Apele Române au pregătit saci cu nisip.

