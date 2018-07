Casa unui bătrân din Arad, mistuită de flăcări. Vecinii spun că aduna gunoaie în curte

Pro TV

Panica marți seara în Arad, unde un incendiu extrem de puternic a mistuit o casă complet, iar o alta parţial. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a lupta cu flăcările care ameninţau să se extindă şi la alte locuinţe.

În casa cuprinsă de flăcări locuia un bătrân de 80 de ani care, după spusele vecinilor, aduna obiecte inutile în curte, iar în timp acestea s-au transformat într-un munte de gunoi.

Incendiul a fost extrem de violent, iar flăcările au depăşit chiar zece metri înălţime. În casa cuprinsă de flăcări locuia un bătrân în vârstă de 80 de ani, care a mai rămas doar cu hainele de pe el.

Gheorghe Mic, propietarul casei: „Am ieşit afară, s-au stins becurile am zis că e pană de lumină şi când am ieşit: foc. Hai că arde şi am ieşit afară."

Vecinii spun că bărbatul aduna fel şi fel de lucruri inutile, casa lui devenind un adevărat depozit de gunoaie.

Localnic: „Măi omule, o să arzi de viu. Și el mă înjura. Aduna toate bălăriile alea cu căruţul toată ziua, nici nu puteai să treci."

Localnic: „Erau gunoaie, scânduri plin de rebuturi, erau mai înalte ca şi casele, aşa ceva nu se poate."

Localnic: „Flăcări mari şi scântei, pocnituri. Nu ştiu ce a avut acolo, chiar nu înţeleg ce aduna omul ăla."

Localnic: „S-a făcut o grămadă de sesizări la primărie toţi vecinii şi primăria nimic."

Cei 20 de pompieri veniţi la faţa locului nu au putut acţiona, până când un echipaj de la compania de electricitate nu a venit să oprească curentul.

Maior George Pleşca, ISU Arad: „La sosirea primului echipaj, incendiul se manifestă violent la două construcţii, cu posibilitate de propagare la alte trei."

Echipajul s-a luptat mai bine de o oră cu flăcările, care au fost alimentate şi de muntele de gunoi aflat în curtea bărbatului. Pompierii continuă cercetările pentru a stabili cum a izbucnit incendiul.

