Casa unei familii cu patru copii a ars în întregime, după ce jarul din sobă a căzut pe linoleum

Mare necaz s-a abătut peste o familie cu patru copii, dintr-o localitate din Mureș.

Bieții oameni au rămas pe drumuri și au fost în mare pericol, din cauza unui incendiu care le-a distrus casă.

Toți cei șase membri ai familiei au reușit să iasă din flăcări în ultimul moment.

Părinții au suferit arsuri minore pe față și pe picioare și au fost transportați la spital.

Flăcările au izbucnit dimineață, când tatăl copiilor a încercat să aprindă focul în sobă. Jarul căzut accidental pe podea a cuprins în câteva secunde încăperea în care dormeau soția însărcinată și unul dintre copii, o fetiță de patru ani. Când a văzut că sunt înconjurați de flăcări, bărbatul a spart geamurile și a scos familia în curte.

Bogdan Valerian, capul familiei: „Mi s-a aprins linoleul și patul și nu am mai putut să salvez. Am salvat copiii, i-am scos afară, altceva nu am putut salva. M-am ars la față, soția la picior. O fetiță dormea și restul erau treji. În câteva secunde a ars tot”.

Bogdan Irina, mama copiilor: „Dormeam în pat cu fetița mică. Când m-am trezit, era foc, numai cât am apucat să ies din casă. Le-a scos pe geam, a spart geamul și le a scos. S-au aprins toate pe mine”.

Vecinii au venit să ajute familia cu patru copii, însă n-au îndrăznit să se apropie prea mult, din cauza unei butelii cu gaz.

Doar părinții au fost răniți, dar au scăpat cu arsuri ușoare.

Dr. Daniel Fornader, medic UPU Reghin: „Arsuri de gradul 1 și 2, superficiale, la nivelul feței și la nivelul gambei și piciorului drept. Arsuri care au fost tratate în compartimentul de primiri urgențe, au primit tratament la domiciliu”.

Cum locuința a fost distrusă în întregime, familia a fost găzduită de primăria comunei într-o casă socială. Apropiații au lansat un apel pe rețelele de socializare, pentru a-i ajuta pe cei doi părinți care au patru copii, de 4, 6, 9 și 11 ani.