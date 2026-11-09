Se întâmplă lucruri absolut magice și deosebite. Astăzi are loc o Lună Nouă în zodia Scorpionului, iar Scorpionul este sinonim cu schimbarea.

Ce fel de schimbări pot apărea? Această Lună Nouă se inspiră foarte mult din specificul Scorpionului, în direcția deciziilor tranșante. Este momentul în care trebuie clarificate lucrurile care nu au putut fi hotărâte până acum, din tot felul de motive: ambiguitate, influențabilitate, amânare, frică sau politețe. Toate acestea au îngreunat luarea unor decizii. În această perioadă, lucrurile ajung într-un punct în care nu mai există cale de mijloc: este ori la bal, ori la spital. Pot apărea situații care schimbă totul la 180 de grade. După o perioadă lungă de incertitudine, este momentul să se ia o hotărâre.

Această Lună Nouă aduce mai multă determinare și hotărâre, cu atât mai mult cu cât, începând cu data de 13 noiembrie, adică în această săptămână, Mercur și Venus își încheie retrogradarea. Faptul că ambele planete revin la mersul direct este un aspect care ne ajută.

Mercur în Scorpion găsește, în sfârșit, ceea ce caută. Până acum, în perioada retrogradării, lucrurile au fost mai degrabă neclare, iar căutările au fost făcute oarecum bâjbâind. Venus în Balanță reprezintă partea pozitivă a săptămânii, pentru că reușește să concilieze și să echilibreze tot felul de situații, ba chiar să le calmeze și să le îndulcească.

În rest, harta astrală și planetele rămân în aceleași poziții. Cum este posibil ca lucrurile să se schimbe atât de mult? Explicația ține inclusiv de retrogradări și de Crucea Fixă. Terminologia este puțin mai dificilă, dar este vorba despre planete poziționate în semne fixe.

Fără a face predicții, trebuie explicat că toate aceste fenomene colective despre care s-a mai vorbit, care ajung într-un punct terminus critic și sunt însoțite de vești neplăcute, de cadavre, atacuri teroriste, cutremure și tot felul de incidente imprevizibile, au legătură cu această Cruce Fixă. Sunt evenimente care se pot produce într-o secundă, fără să fie clar de unde vin. Acestea au mereu legătură cu un context în care timpul parcă încetinește și se manifestă doar ceea ce s-a acumulat în timp. Este o dovadă că oamenii nu știu să echilibreze aceste energii și ajung, la un moment dat, victime ale propriilor gânduri, acțiuni și emoții.

Tot în această săptămână, pe 13 noiembrie, are loc o conjuncție între Lună și Luna Neagră în Capricorn, zodie asociată profesiei. Este important să existe mai multă atenție atunci când este angajată o persoană care susține că este foarte bine pregătită într-un anumit domeniu. Competențele acesteia trebuie verificate.

Este mai bine să fie plătit un preț puțin mai mare pentru serviciile cuiva care știe cu adevărat să își facă meseria, decât să fie realizat un lucru pe jumătate. Nu trebuie crezut totul pe cuvânt. Este necesară verificarea atentă a recenziilor, a calificativelor și a tuturor recomandărilor disponibile. Toate acestea trebuie să confirme profesionalismul persoanei respective și, eventual, chiar hărțile astrale pot oferi indicii suplimentare.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Berbec

Pentru Berbec începe o perioadă în care schimbarea devine tema principală. Nativii se află într-o etapă mai amplă a vieții în care trebuie să demonstreze cât de curajoși și independenți sunt. Intrarea sau ieșirea din viața lor a unei persoane de care depind ori care depinde de ei poate modifica structura bugetului comun.

Se pune problema modului în care se vor descurca în lipsa unui sprijin important, fie că este vorba despre tată sau mamă, despre o despărțire ori despre mutarea dintr-un apartament ale cărui cheltuieli erau suportate împreună. Din acest punct de vedere, perioada reprezintă un test pentru Berbeci.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Taur

Pentru Tauri, schimbările și deciziile partenerilor de viață, ale partenerilor de afaceri sau ale concurenților trebuie să reprezinte un semnal de adaptare. Nativii trebuie să înțeleagă că ceea ce vine din exterior se reflectă și în interiorul lor și să fie pregătiți pentru schimbări pe care poate nu și le doresc, dar pe care cei din jur le fac.

Astfel de situații pot genera conflicte și mai puternice. Nu este vorba despre un proces prin care lucrurile trebuie menținute cu orice preț pe loc, invocând, de exemplu, nerespectarea unui contract de către cineva. Important este să fie găsite soluții, să se economisească timp și să existe disponibilitate pentru adaptare. Mulți oameni fac deja acest lucru, iar cei care refuză să se adapteze nu reușesc decât să își blocheze propriile oportunități.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Gemeni

Pentru Gemeni, cu cât nativul este mai abil, mai puternic și coordonează mai bine activitatea, cu atât mai mult schimbările depind de el. Dacă nu are suficientă autoritate și schimbările se produc la locul de muncă, trebuie fie să le accepte, fie să facă un pas înainte, mai ales în ceea ce privește sănătatea.

Sectorul astrologic vizat guvernează atât sănătatea, cât și serviciul, astfel că transformările pot apărea în unul dintre aceste două domenii. Luna Nouă în Scorpion îi ajută pe Gemeni să facă investigații mai amănunțite în cazul unor probleme cronice cărora nu au reușit până acum să le găsească o rezolvare.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Rac

Racii asistă la maturizarea copiilor și trebuie să învețe să îi trateze ca pe niște adulți, lucru care nu se întâmplă întotdeauna. Racul este o zodie maternă, foarte protectoare, asociată maternității. Una dintre cele mai mari provocări pentru acești nativi este că pot rămâne părinți preocupați de copii chiar și la 80 de ani. La un moment dat, această grijă poate deveni intruzivă.

Și în dragoste pot apărea situații complicate, cu scenarii de detectiv, gelozii și urmăriri. Scorpionul este responsabil pentru această atmosferă, fiind o zodie mai neastâmpărată și mai curioasă. Totodată, Racii pot fi atrași de latura mai sumbră, mai întunecată, inclusiv în plan creativ, care se potrivește uneori stării lor sufletești.

În această perioadă pot face modificări în casă sau în ceea ce privește patrimoniul. Pot demola, transforma, restaura sau reutiliza materiale vechi pentru a crea forme noi, mai ales că este o zodie cu o latură creativă puternică.

Pot apărea și probleme în relația cu mama sau cu o femeie din familie, iar acestea pot avea legătură cu patrimoniul, o moștenire sau o proprietate, în condițiile în care fiecare are propria viziune asupra lucrurilor.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Leu

Pentru Lei, perioada poate aduce schimbări legate de casă și patrimoniu. Nativii pot face transformări în locuință, pot reamenaja sau restaura anumite lucruri și pot găsi întrebuințări noi pentru obiecte și materiale vechi.

Pot apărea niște probleme în relația cu mama sau cu o femeie din familie. Acestea au legătură cumva cu patrimoniul, cu o moștenire, cu o proprietate.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Fecioară

Pentru Fecioare se poate schimba drumul sau traseul, fie că este vorba despre serviciu, navetă, școală sau afaceri. Pot apărea modificări legate de deplasări sau de contracte.

Fecioarele au tendința să catastrofizeze informațiile acestei săptămâni și să le atribuie o dimensiune apocaliptică. Exagerează tot ceea ce aud, deși lucrurile nu reflectă neapărat realitatea. Este important să caute mai mult în interior puterea de a face schimbările necesare.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Balanță

Balanțele pot deveni mai superstițioase. Mai degrabă, vor fi preocupate să identifice obiectele despre care cred că nu le fac bine sau că nu transmit o energie pozitivă.

Astfel, ar putea refuza un cadou, ar putea restitui un obiect primit, ar putea renunța la o bijuterie sau ar putea face ordine în locuință, pentru a aduce o energie nouă. O idee bună ar fi să înceapă cu cămara și să verifice dacă există lucruri care s-au stricat.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Scorpion

Pentru Scorpioni, schimbarea vine din forța, puterea și energia pe care le au la dispoziție. Luna Nouă are loc chiar în zodia lor, iar această perioadă ține foarte mult de intuiția, dorințele și viziunea lor asupra lucrurilor pe care vor să le transforme. Au puterea să facă aceste schimbări nu doar pentru ei, ci și pentru cei din jur.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Săgetător

Săgetătorii intră într-o perioadă hibernală a anului, un sezon de repaus în care este recomandată mai multă odihnă, relaxare și meditație. Este momentul să își adune forțele pentru perioada în care vor renaște, începând cu 22-23 noiembrie, când Soarele intră în zodia Săgetătorului.

Este important să fie mai ponderați în această perioadă și să nu facă excese, chiar dacă alte zodii sunt ceva mai active. Urmează și perioada petrecerilor, iar Săgetătorii trebuie să își păstreze energia pentru momentul lor.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Capricorn

Capricornii își pot face prieteni noi, persoane foarte interesante, magnetice și seducătoare, dar care pot fi și puțin manipulatoare. Nativii trebuie să cântărească bine lucrurile și să găsească punctul de echilibru în aceste relații. Mai ales, nu trebuie să se grăbească să facă planuri de vacanță sau de afaceri alături de noii prieteni.

O altă posibilitate este ca o prietenie să se transforme în iubire. Aceasta poate fi, de fapt, una dintre schimbările importante ale perioadei pentru Capricorni.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Vărsător

Pentru Vărsători, schimbările depind de puterea de decizie pe care o au. Dacă pot hotărî singuri pentru ei, pot face un pas important și pot trece la nivelul următor, inclusiv printr-un salt profesional.

Dacă nu au suficientă putere de decizie și se află într-o poziție în care trebuie să se supună autorității șefilor, iar această situație nu le mai convine, trebuie să facă un efort pentru a dobândi mai multă autonomie. Este important să ajungă să aibă suficientă putere de decizie atât în viața personală, cât și în profesie.

Horoscop săptămâna 9 – 15 noiembrie 2026 – Pești

Pentru Pești se schimbă anumite lucruri legate de drumuri și trasee. Unii nativi pot hotărî să emigreze, în timp ce alții pot decide să se întoarcă în țară.

De asemenea, este posibil să nu le mai placă facultatea pe care o urmează și să hotărască să facă o schimbare radicală în privința studiilor și a vocației. Pot apărea transformări importante și în ceea ce privește religia sau filozofia de viață.

O carte foarte convingătoare poate reuși să le schimbe filozofia de viață la 180 de grade. Totuși, este recomandat să mai lase puțin timp lucrurilor să se așeze, deoarece entuziasmul de moment poate fi doar o stare de euforie.