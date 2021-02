"Casa răsturnată" a fost inventată în România. Cum arată cea mai nouă atracție pentru turiști

Turiștii care merg la vară pe Transalpina pot face un popas și la "Casa răsturnată", unde toate sunt cu susul în jos.

Acoperișul este înfipt în pământ, patul stă pe tavan, iar la televizor se vede imaginea invers, așa că ar fi greu pentru oricine să locuiască acolo. Însă vizitatorii vin deja in numar mare să vadă construcția.



Proprietar: "Azi e prima zi în care se intră în interior – deci nu l-a văzut nimeni până acum – nu, nu, doar noi, cei care am lucrat".

"Căsuța răsturnată" a fost ridicată lângă Pădurea Colorata, în județul Gorj, lângă Transalpina.Turiștii au aflat deja de existența ei și au venit să o vadă.



Turistă: "O banană, un servețel, un pahar, ce ați dori? Un măr, o cană cu vin? O creație deosebită".



Turist: "Am fost plecat în Turcia, am văzut casuța din exterior, am trecut pe lângă ea și mi-a plăcut, am căutat să văd dacă mai e la noi în țară și am văzut că nu este și am zis că trebuie să o fac eu".

În "Casa răsturnată" totul este cu susul în jos.



Proprietar: "Toate obiectele sunt prinse de pardoseală, cum ar veni, dar la noi pardoseala e tavanul".



Turist: "E super frumos, nu am mai văzut așa ceva, e prima oară când vin aici".



Turistă: "Ceea ce a făcut cred că e unic în țară. E interesant, așa îmi doresc ca toți tinerii să facă la ei în țară ca să atragem turiștii la noi aici".



Turistă: "Venim de la Băilești să vedem această minunată căsuță și acum s-a deschis și interiorul și mă bucur că suntem în premieră".

Construcția l-a costat pe proprietar 30.000 de euro, până acum.



Alexandru Luțan, proprietarul "Căsuței răsturnate": "Am avut multe bătăi de cap, când întâlneam ceva, fiind invers, na, nici nu știai cum vine, dacă construiești o casă de jos până sus e foarte simplu".



Daniel Ciobanu, rudă a proprietarului: "Până la urmă i-am dat de cap. - Ce a fost mai greu? - Patul, să îl fixăm pe plafon, el a fost cel mai greu – Are un secret? – Are, dar nu pot să vi-l spun".

Taxa de vizitare este de 15 lei, care include și accesul la parcul de distracții amenajat în curtea "Căsuței răsturnate".