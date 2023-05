Casa Mița Biciclista se deschide pentru public. "Vor fi și mici concerte, vom avea și mici petreceri"

Este, de altfel, una dintre puținele clădiri istorice în care oamenii pot veni pentru un film bun, o expoziție sau o petrecere în camerele pline de istorie.

Petreceri, filme, expoziții, concerte ori spații de luat masa și savurat o băutură bună sunt doar câteva dintre experiențele care vor anima grandioasa casă care i-a aparținut Mariei Mihăiescu, pe care prietenii o strigau Mița Biciclista.

Mița Biciclista avea 23 de ani când a primit această casă. Clădirea, veche de mai bine de 100 de ani, a fost renovată, iar acum este monument isotric. Are 26 de camere pe care le puteți vizita chiar și dumneavoastră începând din acest weekend, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică. Atenție însă, este nevoie de bilet în prealabil.

Startul primului sezon cultural, așa cum l-au numit organizatorii, s-a dat cu expoziția "Frumusețea unui oraș" adusă de la Pavillon de l'Arsenal din Paris. Între timp, în grandioasa locuință va răsuna și un concert jazz. Este doar începutul unui an plin de evenimente.

Alberto Groșescu, vicepreședintele Asociației ARCEN:

"Vor fi și mici concerte, vom avea și mici petreceri. Un concept pe care încercăm să-l exeprimentăm în casă este expo-party. Cumva o cale de mijloc între entertainement și partea culturală pe care expoziția de pe cele două etaje o oferă. Avem și o terasă secretă între acoperișuri. Oamenii pot veni, se pot poza, dar în același timp pot pleca de aici cu o serie de informații".

În total, sunt pregătite 12 scenarii de amenajare a clădirii, în funcție de evenimentele care vor fi organizate. Fiecare dintre ele încearcă să fie în ton cu viața extravagantă pe care a dus-o Mița Biciclista, iar vizitatorii să fie introduși astfel în fascinanta lume a celebrei curtezane.

Eliza Yokina, arhitect: "Este un exercițiu de imaginație, pentru că foarte puține informații despre viața ei au ajuns la noi. Am încercat să ne documentăm, am aflat cât de multe am putut să aflăm. Am studiat clădirea, istoricul. Barul e un spațiu intim, ca o senzație că am dat la o parte draperia și am văzut puțin din viața Miței Biciclista".

Casa Mița Biciclista este printre puținele clădiri istorice pe care le putem vizita. Multe clădiri emblematice din București și din țară își deschid rar porțile.

Edmond Niculușcă, președintele Aociației ARCEN: "Atât de mult se privește din afara zidurilor acestor clădiri pline de poveste încât, în mod evident, oamenii își doresc enorm de mult să intre în aceste spații. Și casa Miței Biciclista nu a făcut excepție. Am dat biletele la balul din noiembrie, care va fi un eveniment anual la Mița Biciclista, în 10 minute. Evenimentele pe luna mai sunt epuizate. A rămas accesul general unde sunt mii de bilete scoase la vânzare".

În toamnă, la parterul clădirii va fi deschisă o braserie, apoi va fi inaugurată și o sală de cinema la mansardă.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 17-05-2023 19:45