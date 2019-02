Casă mistuită de flăcări, în Cluj. O familie a rămas pe drumuri

O familie din Cluj-Napoca a rămas pe drumuri, după ce podul casei a fost cuprins de flăcări. Vâlvătaia s-a extins rapid, iar în scurt timp o mare parte din locuinţa s-a făcut scrum.

Oamenii povestesc că au simţit miros de fum şi au reuşit să iasă la timp din calea flăcărilor, însă nu au salvat nimic din casă.

Vâlvătaia a pornit în podul casei dintr-un cartie mărginaş din Cluj-Napoca, iar flăcările puternice s-au extins cu repeziciune. Proprietarii povestesc că până să se dezmeticească, totul era înghiţit de foc.

Fiica proprietarului: "Eram în pat la tv şi am simţit miros şi m-am dus repede la taică-miu şi am zis hai repede că ui ca s-o aprins. Şi cum o ieşit afară o şi mers la pod //când o deschis podul şi o ieşit focul şi mai tare. O sunat copilul repede la 112."

Martor: "Podul plin de flăcări cât ne-am uitat noi în 10 minute o fost extins pe tot podul"

În panică creată, oamenii au reuşit să iasă doar cu hainele de pe ei şi să îşi salveze câinele.

Prorpeitara casei: "Nu nu am luat nimic suntem ce avem, desculţi am ieşit afară"

Pompierii au ajuns la faţa locului cu două autospeciale de stingere şi o platformă pentru intervenţii la înălţime, însă mare parte din casa s-a făcut scrum.

Intervenţia a durat mai bine de o oră şi din primele indicii se pare că hornul sobei nu era bine izolat.

