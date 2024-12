Care sunt cele mai căutat jucării pentru Moș Nicolae. 300 lei este bugetul mediu

300 lei este bugetul mediu fixat de Moș Nicolae pentru fiecare copil, spun părinții care se plimbă prin mall, dar foarte posibil ca în unele zone ale țării unii copii să primească numai o portocală.

Adriana Stere, corespondent PROTV: „Despre produsele cele mai cerute, am făcut o colecție ale celor mai vândute jucării atât în magazinele online, cât și în cele fizice. Și o să încep cu „Stich”, extraterestrul albastru din desene animate. Îl apăs pe o lăbuță și o să înceapă să ne spună o poveste. Apoi, jocuri din piese de construcție. „Yoyo Panda”, îmi trec mâna prin fața ochilor-ului și începe să clipească și să îmi vorbească. Laptopul „Frozen”, cu jocuri în mai multe limbi, este foarte apreciat de copiii cu aplecări spre limbi străine. Păpușele clasice, plușuri diverse, ceva ce ar putea fi oferit atât unui băiețel cât și unei fetițe. Pentru că nu doar fetele gătesc, un set de bucătărie cu tigăi, fructe, legume. Acestea îl vor învăța să gătească și să mănânce sănătos. „Barbie” este în mare vogă sub toate formele, o colecție întreagă. Eu am ales-o pe aceasta care are și un copilaș și este medic, deci o femeie de carieră, iar pentru că toate aceste cumpărături înseamnă și un stres suplimentar, mi-am luat și mi-o minge care face bule, foarte rezistentă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: