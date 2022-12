Care este starea Alexiei, fata cu brațele amputate în accident. Fratele ei: „Mama mea era distrusă, pe ea am sunat-o prima”

Doctorii spun că este semnul că intervenția chirurgicală de 20 de ore a reușit. Luni, adolescentei i-au fost refăcute și țesuturile nervoase, și în cel mult o săptămâna va începe să facă ședințe de kinetoterapie.

Într-un an și jumătate, ea și-ar putea folosi brațele la 85 la sută din capacitate - conform spuselor doctorilor și asistentelor, care au făcut o minune pentru ea.

Pe scena teatrului de stat din Botoșani, acum câteva luni, Alexia se confesă publicului și dădea glas dorului a mii de copii români cu părinții plecați la muncă în străinătate.

Acum, tatăl ei, aflat de șapte ani în Marea Britanie, s-a întors acasă.

Florin Tudose, tatăl Alexiei: „Noi de 7 ani nu am făcut Crăciunul şi Revelionul acasă. Este primul an în care am ales să îl facem aici. Chiar în ziua precedentă accidentului discutam cu ei de faptul că vrem să împodobim casa frumos. Le-am spus: o împodobim cum vreţi voi pentru că pentru voi vin acasă. // Când vorbeam acasă pe cameră şi apărea ea pe cameră îmi dădeau lacrimile pentru că eu îi spun ei iubirea mea cea mică.”

Alexia este deocamdată internată la terapie intensivă, în Spitalul clinic de urgență pentru copii din Iași. O echipă formată din 10 medici, 8 asistenți medicali, 4 infirmiere și 2 brancardieri au făcut miniuni pentru ea.

Când a fost adusă de ambulanță, adolescenta cu ochi albaștri și părul blond avea brațul stâng amputat, de deasupra cotului, iar cel drept era și el sfârtecat.

20 de ore a durat intervenția chirurgicală prin care medicii i-au reconstruit structură osoasă, cea vasculară și musculatura. Acum, în a doua operație i-au refăcut țesuturile nervoase. Medicul Sidonia Susanu a condus ambele intervenții: „Am rugat-o să ne arate ce poate face cu mâna şi deja fetiţa mişcă degetele, m-a strâns de mână. Este extraordinar. E un copil extrem, extrem de puternic, de matur şi face eforturi extraordinare să ne ajute, să ne încurajeze, să se vindece.”

Peste cel mult 5 zile, doctorii spun că Alexia va începe să facă kinetoterapie. După un an și jumătate, medicii sunt de părere că își va putea fosi brațele la 85 la sută din capacitate.

Semn că vrea să lupte, azi-noapte adolescenta de 15 ani și-a mișcat 2 dintre degetele de la mână dreaptă.

Eric, fratele ei mai mare - aflat și el în autocarul făcut țăndări - i-a fost primul înger păzitor. Iar intervenția lui, spun acum doctorii, a fost esențială.

Eric Tudose, fratele Alexiei: „Era șocant ce se întâmpla acolo, m-am ridicat, eram peste un coleg. El săracul s-a lovit la cap, în jurul feței, am strigat după sora mea de multe ori, nu răspundea. Mama mea era distrusă, prima dată am sunat-o pe ea, i-am spus că Alexia nu are o mână.”

Florin Tudose, tatăl Alexiei: „Faptul că a reuşit să fie atât de conştient, atât de perspicace, să acţioneze atât de rapid un copil... pentru mine este un erou.”

Când a avut loc accidentul, Alexia mergea împrepună cu colegii ei din ansamblul folcloric „Flori de Măr” din Botoșani la un festival, în Slobozia. În total, în vehicul, erau 35 de oameni. 25 au ajuns la spital și 3 sunt și acum internaţi.

O sută de oameni s-au strâns dimineață pe holurile Centrului de Transfuzii din Boșani, impresionați de povestea Alexiei - ca să doneze sânge pentru ea.

Florin Tudose, tatăl Alexiei: „Toţi cei care au participat la salvarea Alexiei. Sunt nu numai îngerii fetei mele. Sunt îngerii tuturor. Asemenea oameni ne fac pe noi să trăim.”

În cazul accidentului în care Alexia a fost rănită, ITM a deschis un dosar penal pentru accident colectiv de muncă. Administratorul firmei de transport care deține autocarul a fost chemat să dea declarații. Continuă și ancheta poliției.

Pe Alexia, pasionată de dans de la 5 ani colegii ei din trupa unei școli de dans o așteaptă din nou pe scena - pentru că ştiu că e puternică și se va face bine.

