Fructele sunt mai scumpe cu 20 la sută față de anul trecut, iar cei care le cumpără trebuie să știe că sunt crescute în sere, din soiuri străine. Semințele românești, care amintesc de copilărie, sunt evitate pentru că nu sunt la fel de rodnice.

La o fermă de căpșuni din Alba sunt 7 solarii. Înăuntru cresc fructe dintr-un soi adus din Italia, aclimatizat la noi.

Farkas Antal, producător: "Ne place că este foarte timpuriu, e o aromă deosebită. Productivitate destul de mare. (Ati încercat și soiuri românești?) Nu am încercat, am rămas la soiul acesta, am fost mulțumit de el".

În Arad, un alt producător a descoperit avantajele soiurilor străine de căpșuni: produc de 3 ori mai multe fructe decât cele românești.

Petre Sechei, producător: “Dacă pui stolon de-al nostru e perisabil, face doar 2-300 de grame pe plantă, așa la asta se ajunge până la un kilogram."

Așadar o să gasiți tot mai rar căpșuni românesti pe tarabe. Cele care se vând acum sunt scumpe.

Anișoara Popescu, producător: "Acum este 40 de lei kg anul trecut am inceput cu 30. Nu avem așa mulți din cauză că a înghețat, ne-a cam păgubit, dar cred ca prețul ne va ajuta un pic"

În aceste condiții fructele se cumpără, deocamdată, de poftă.

Bunica și nepoțica în piață: "Dați-ne de 10 lei! (Prețul?) E mare, dar manânci ceva gustos."

Femeie în piață: "Cam piperat, dar no... de poftă că sunt naturale".

Soiurile străine câștigă la capitolul frumusețe. În plus, marile lanțuri de magazine cer soiuri recunoscute pe piața europeană. La Dăbuleni, de pildă, specialiștii analizează șapte tipuri aduse din Spania. Printre ele, soiul Clery, foarte cerut la noi.

Dr.ing. Irina Țițirică, Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: "Noi urmărim să testăm aceste soiuri astfel încât să venim cu un răspuns către cultivatori. Să nu dea greș. Avem și noi în România soiurile nostre - Premial este un soi foarte timpuriu și foarte aromat, iar în ultima vreme au fost omologate alte 2 soiuri Sarom și Real."

Soiurile românești sunt analizate și îmbogățite la Institutul de cercetare de la Mărăcineni, în județul Argeș. În serele de la noi se coc peste 20 de mii de tone de căpșuni în fiecare an, potrivit INS.