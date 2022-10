Campanie de sterilizare a pisicilor fără stăpân din București. Cum sunt ademenite felinele

Voluntarii au apărut de la primele ore și sunt deja liste cu sute de programări. După ce sunt sterilizate, pisicuțele sunt înapoiate celor care le cunosc, dar cu o condiție: să le găzduiasca pentru o noapte ca să își revină.

La câteva ore de la deschiderea centrului veterinar mobil din Parcul Circului, oamenii au început să vină cu pisici prinse în preajma blocurilor.

Cetățean: „Am venit cu două pisicuțe. Sunt de pe strada. De-abia le-am prins. Sunt transpirată. Am auzit de campania dumnealor și m-am gândit să le aduc, să le ajut și pe ele. Le-am văzut mai demult și de abia le-am prins”.

Cetățean: „Pe stradă la noi cred că a făcut niște niste pui curând. Are trei picioare săraca. A apărut de curând, am văzut din întâmplare pe Facebook că era un anunț cu Parcul Circului, am zis să o adopt, altfel și oamenii o alungă, mai ales dacă are pui.”

Astfel de campanii de sterilizare s-au mai desfășurat în București, însă aceasta este prima care se derulează cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.

Dr. Nicu Marius Ciprian, medic veterinar: „Sună telefonul. Deja sunt o grămadă de programări. Oamenii aceia care le aduc sunt rugați să le țină o noapte în casă și ziua următoare pot să revină în teritoriu. Vedeți o grămadă de pisoiași pe stradă călcați de mașini. Nu supraviețuiesc. Mare parte au boli virale bacteriene. Trăiesc într-un chin puii până ajung să moară efectiv”.

În Capitală vor fi mai multe astfel de centre în care vor fi operate pisicuțele. Cei interesați găsesc infomatii pe site-ul primăriei sau pe pagina de Facebook a celor de la ASPA.

Proiecte similare se desfășoară și în Suceava, Târgu Jiu sau Cluj-Napoca.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 20-10-2022 20:26