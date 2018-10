Călugărul care a filmat elevii la vestiar va fi cercetat pentru violarea vieții private. Reacția sa

Călugărul din Constanța care filma elevi de clasa a şaptea în timp ce se schimbau după ora de sport este cercetat de poliţişti pentru infracţiunea de violare a vieţii private.

Conducerea şcolii a declarat vineri că fostul profesor de muzică şi-a premeditat faptele: a intrat fără permisiune în camera unde se aflau monitoarele şi i-a filmat pe cei cinci băieţi pe furiş, când a fost lăsat singur în birou. Arhidiaconul susţine că acum este plecat la studii.

La mai puţin de 24 de ore de când călugărul a intrat în atenţia poliţiştilor, cadrele didactice de la şcoala generală din Constanța au analizat din nou ceea ce s-a întâmplat cu arhidiaconul Ciprian Savin Calinic. Conducerea instituţiei de învăţământ crede că, profitând de încrederea pe care o inspiră, el şi-a premeditat fapta.

Nicoleta Bercaru, directoarea şcolii generale: ”Din momentul în care îmi spui am căutat, cauţi la orele la care ai fost prezent, la pauza la care ai fost şi ai stat cu copiii, nu pauza la care copiii se schimbă, pauza fiind cu trei ore înainte de ora ta de muzică. Probabil că a premeditat că altă explicaţie nu avem, nu găsim o altă explicaţie. Acest om care este de fapt un lup în piele de oaie. A profitat de imaginea lui de om al bisericii şi noi am avut încredere în el.”

Reporter: Eraţi lângă el când a scos telefonul pentru a filma de pe monitor ?

Corina Grigore, informatician: Nu. Şi i-am şi spus că nu downloadez, doar vă uitaţi şi atât, eu nu am ştiut că dansul o să filmeze, nu am ştiut că dansul minte că are acceptul conducerii.

Reporter: Cel mai probabil a filmat când nu eraţi dvs?

Corina Grigore, informatician: Cu mine nu a filmat nimic

Poliţiştii susţin că plângerea a fost depusă de conducerea unităţii de învăţământ şi urmează să-i audieze pe toţi cei implicaţi. Călugărul de 33 de ani este acuzat de săvârşirea infracţiunii de violare a vieţii private.

Marius Niculescu, ofiţer de presă IPJ Constanța: ”În funcţie de rezultatele anchetei vor fi luate măsurile legale ce se impun în astfel de cazuri poliţiştii urmând a cita la sediul secţiei 4 Constanța toate persoanele implicate atât pe respectivul profesor de muzică, părinţii, reprezentanţii legali ai elevilor care au fost filmaţi fără voia lor, iar aceste imagini au ajuns pe o reţea de socializare.”

Codul Penal prevede pentru infracţiunea de care este acuzat călugărul o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare sau amendă.

Arhidiaconul Ciprian Savin Calinic a părăsit Palatul Arhiepiscopiei din Constanța, acolo unde va fi însă citat de poliţişti.

Susţine că este la studii şi că ceea ce s-a întâmplat a fost o greşeală. Recunoaşte că nu mai are intenţia de a se întoarce la catedră.

Până atunci anchetatorii urmează să-l audieze, dar să stea de vorbă şi cu părinţii celor cinci elevi filmaţi.

Vineri, şefii pe linie bisericească ai călugărului au anunţat că arhidiaconul nu mai are voie să ţină slujbe şi că există posibilitatea să fie excomunicat în funcţie de ancheta oamenilor legii.



