Câine îngropat de viu într-un mormânt dintr-un cimitir din Timiş. Explicaţia uluitoare a ”autorului”

Incident șocant într-un cimitir din Sânnicolau Mare. Un câine a fost îngropat de viu într-un mormânt peste care a fost trasă o placă de ciment de 400 de kilograme.

Animalul fusese îngropat acolo de cel puţin două zile, iar lătratul disperat a fost auzit de o femeie care venise în cimitir să se reculeagă la mormintele familiei, relatează Opinia Timișoarei.

Femeia a sunat la 112.

”Într-un cavou din cimitirul Mărășești, din Sânnicolau Mare, a fost îngropat de viu un câine. L-am auzit în seara aceasta. Când am sunat administratorul cimitirului, care este și gropar, mi-a spus senin că știe, că el l-a îngropat acum două-trei zile, pentru că nu a putut scoate animalul din groapă… am făcut plângere direct la Pompierii din Sânnicolau, care au înregistrat plângerea și m-au anunțat că se caută procedura legală de a interveni de urgență. Și au găsit-o”, a scris femeia pe Facebook.

Pompierii din Sânnicolau Mare au salvat câinele, dar numai după ce au obținut acordul preotului şi a administraţiei cimitirului.

”A trebuit să ridicăm placă de pe mormânt, a fost grea, ne-am chinuit un pic până am ridicat-o şi sigur cel care a făcut asta nu a fost singur. Au fost mai multe persoane, pentru că o singură persoană nu are cum să pună o placă de 400 de kilograme. Chiar m-am uitat, să verific dacă nu era vreo uşiţă sau ceva, nu avea cum să ajungă acolo câinele. Era închis ermetic. Am înţeles că de vreo două zile stătea câinele închis. Sunt mai mulţi câini care se adăpostesc în cimitir, aruncaţi de oameni. A fost o intervenţie mai sensibilă, cu care nu ne întâlnim în fiecare zi”, a declarat pentru sursa citată Zoran Simici, şeful pompierilor din Sânnicolau Mare.

Poliţiştii au început şi ei o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de cele întâmplate.

