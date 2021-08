Bulgaria intră pe lista țărilor galbene. Ce se întâmplă cu românii care se întorc în țară

Bulgaria intră, de duminică, pe lista țărilor galbene, cu o rată de infectare de 1,9 la mia de locuitori.

Așa că, de la ora 24, toate persoanele care intră în România dinspre Bulgaria trebuie să prezinte la frontieră dovada vaccinării sau rezultatul testului PCR.

Mii de turiști români aflați în vacanță în țara vecină și-au făcut în grabă bagajele și au revenit acasă ori s-au oprit pe litoralul nostru.

Încă de la primele ore ale dimineții, coloana de mașini din punctul de frontieră Vama Veche era de peste doi kilometri, pe sensul de intrare în țară.

Turiștii români au renunțat la zile de vacanță în țara vecină și s-au grăbit să revină în țară înainte de ora 24, atunci când Bulgaria intră în zona galbenă.

”Reporter: Gata vacanța?

Turist: Gata, s-a terminat.

Reporter: Câte zile?

Turist: Două la noi, șase la ei. Am renunțat la o zi de concediu, la o singura zi, ca să nu intrăm în carantină și să nu ne testăm”.

Turist: ”Nu ne-a speriat, dar cred că normal ar fi fost să fie anunțat înainte cu cel puțin o săptămână”.

Turist: ”Am avut noroc, așa am pățit și anul trecut la greci, în ultima zi, am apucat de am trecut vama și așa am venit și acum. Astăzi era ultima zi”.

Odată intrați în țară, mulți și-au continuat vacanța în Vama Veche.

Turist: ”Din punctul meu de vedere, la noi este mult mai sigur decât în altă țară având în vedere asigurarea asistenței medicale în caz de infectare. În Bulgaria, cei care nu au asigurare medicală au de așteptat foarte mult la un spital din Bulgaria”.

”În România este mult mai bine”

”Turistă: Am fost în vacanță în Bulgaria, la fel de aglomerat ca și aici, tot românii noștri și acolo, mare diferență nu este.

Reporter: Și ați preferat să reveniți în Vamă?

Turistă: Da, da, cu siguranță în România este mult mai bine”.

Totuși, coloane de mașini au fost și pe sensul de ieșire din țară către Bulgaria. Polițiștii de frontieră i-au avertizat pe cei care pleacă în vacanță să își ia măsurile de precauție.

”Polițist: Bună ziua, unde mergeți?

Turist: La Balcik.

Polițist: Știți că după 12 noaptea Bulgaria intră în zona galbenă la adulți, în cazul dumneavoastră vă trebuie vaccinul sau testul PCR?

Turist: Da.

Polițist: Am văzut că aveți vaccinul și pentru fata, este mai mare de șase ani, vă trebuie test PCR ca să nu intre în carantină”.

Andrei Ene, purtător de cuvânt Garda de Coastă: ”Timpii de așteptare, aproximativ 30 de minute pe ambele sensuri. Polițiștii lucrează la capacitate maximă”.

Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, odată cu instituirea restricțiilor în Bulgaria, trebuie să prezinte dovada vaccinării la intrarea în țară sau rezultatul unui test PCR, în cazul persoanelor nevaccinate sau a copiilor peste șase ani.